Les Suisses ont déçu lors des qualifications du Big Air dimanche à Livigno. Fabian Bösch (13e), Kim Gubser (16e), Nils Rhyner (17e) et Andri Ragettli n'ont pas atteint la finale.

La déception est grande pour Fabian Bösch, qui disputait ses derniers Jeux. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après une décevante 4e place en slopestyle, Andri Ragettli a manqué la finale du Big Air. Concentré sur le slopestyle ces derniers mois, le Grison de 27 ans a décidé à la dernière minute de tenter également sa chance en Big Air. Ses faibles espoirs de se rattraper dans sa deuxième discipline après la déception de mardi ont été anéantis dès le début de la soirée, après des chutes lors de ses deux premières tentatives.

Comme Fabian Bösch (13e), Kim Gubser (16e) et Nils Rhyner (17e) n'ont pas non plus réussi à se qualifier, la finale de mardi soir se déroulera sans participation suisse. Bösch est celui qui s'est le plus approché du top 12. Pour ses quatrièmes et derniers JO, il a terminé à 1,75 point de la finale après trois sauts spectaculaires, mais insuffisamment récompensés par le jury.