Cassie Sharpe a lourdement chuté lors des des qualifications jeudi soir à Livigno. La double médaillée olympique canadienne a du être évacuée sur une civière.

Cassie Sharpe a lourdement chuté ce jeudi, à Livigno. IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

L'athlète de 33 ans, en or à Pyeongchang et en argent à Pékin, est restée une dizaine de minutes immobile en bas de la piste, après avoir tapé la tête sur le sol. Évacuée sur une civière, elle a pu saluer la foule au moment de quitter le halfpipe.

Elle en avait presque terminé avec son dernier run quand elle a perdu l'équilibre, juste après la réception d'un saut. Son entraîneur, en haut de la piste, et ses proches réunis en bas, ont attendu pendant de longs instants, visiblement inquiets.

Elle a réalisé le 3e meilleur score (88,25 points) de la soirée lors de son premier passage, décrochant son billet pour la finale prévue samedi à 19h30. Aucune information n'a été communiquée quant à son état de santé jeudi soir.

La Britannique Zoe Atkin (91,5) a dominé ces qualifications, devant la Chinoise Fanghui Li (90). Superstar du ski acrobatique, la Chinoise Eileen Gu s'est également qualifiée pour la finale avec le 5e meilleur score (86,5).

Déjà double médaillée d'argent à Livigno, en slopestyle et en big air, l'athlète de 22 ans vise l'or du halfpipe, dont elle est championne olympique sortante. Jeudi, elle a aussi chuté, sans gravité, à son premier passage, mais s'est bien rattrapée sur le deuxième.