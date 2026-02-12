Gaon Choi a créé la surprise en parvenant à décrocher la médaille d'or en snowboard halfpipe jeudi à Livigno. La Sud-Coréenne a devancé l'Américain Chloe Kim, qui visait un troisième titre olympique d'affilée.

Keystone-SDA ATS

Gaon Choi, 17 ans, qui avait lourdement chuté lors de son premier passage, a fait fi de la douleur et des chutes de neige fraîche pour réaliser un 3e run noté à 90,25 points.

Championne du monde de la discipline à St-Moritz en 2025, l'Américaine de 25 ans Chloe Kim a dû se contenter de l'argent, glané à la faveur de son premier passage (88,0 points). Le bronze est revenu à la Japonaise Mitsuki Ono avec 85,0 unités.