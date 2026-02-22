  1. Clients Privés
JO 2026 - Cérémonie de clôture Héroïne du bronze, Alina Müller à l’honneur pour le bouquet final

ATS

22.2.2026 - 09:20

Héroïne du match pour la médaille de bronze remporté en prolongation face à la Suède, Alina Müller sera à l'honneur dimanche soir. La hockeyeuse a en effet été désignée porte-drapeau de la délégation suisse pour la cérémonie de clôture de ces JO, prévue dès 20h dans l'arène de Vérone, a annoncé Swiss Olympic dimanche matin.

Alina Müller portera le drapeau suisse dimanche soir lors de la cérémonie de clôture.
Alina Müller portera le drapeau suisse dimanche soir lors de la cérémonie de clôture.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

22.02.2026, 09:20

22.02.2026, 09:52

«L'équipe féminine de hockey sur glace a écrit une page d'histoire en remportant la médaille de bronze», explique le chef de mission de Swiss Olympic Ralph Stöckli, cité dans un communiqué de l'instance. «Les joueuses ont réagi avec force après un début difficile marqué par leur absence à la cérémonie d'ouverture pour cause de maladie (norovirus). Elles n'ont jamais baissé les bras pendant les matches. La médaille de bronze est une récompense méritée.»

Et cette médaille de bronze est la deuxième conquise par Alina Müller sur la scène olympique. Elle faisait en effet déjà partie de l'équipe qui avait terminé 3e en 2014 à Sotchi, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Et elle s'était déjà illustrée en inscrivant le «game winning goal» lors de la petite finale, déjà gagnée face à la Supde.

JO 2026 - Hockey sur glace. Une médaille de bronze forgée dans un jeu plus physique

JO 2026 - Hockey sur glaceUne médaille de bronze forgée dans un jeu plus physique

