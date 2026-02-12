La journée de jeudi est marquée côté suisse par l'entrée en lice de l'équipe masculine de hockey sur glace.

Les deux équipes de curling «classique» démarrent également leur tournoi olympique, alors que Malorie Blanc rêve d'exploit en super-G.

L'équipe de Suisse masculine de hockey entame son tournoi face à la France, jeudi dès 12h10. La troupe de Patrick Fischer reste sur neuf victoires consécutives face aux Bleus, sa dernière défaite remontant au mois d'avril 2019. Tout autre résultat qu'une large victoire constituerait une déception.

Le capitaine Roman Josi et ses coéquipiers auront d'ailleurs intérêt à soigner leur différence de buts jeudi, avant de défier le Canada vendredi (21h10) puis la Tchéquie dimanche (à 12h10) pour ses deux derniers matches dans le groupe A. Seules les quatre meilleures équipes de la phase préliminaire se qualifieront en effet directement pour les quarts de finale.

Les choses sérieuses démarrent également en curling «classique», où les deux formations helvétiques visent le podium. Chez les messieurs, la Team Genève de Benoît Schwarz-van Berkel entamera le Round Robin à 14h05, face aux Etats-Unis. Chez les dames, le CC Aarau de Silvana Tirinzoni se frottera à l'Italie dès 9h05 pour son premier match.

La dernière épreuve de vitesse en ski alpin figure également au programme, avec le super-G dames. Les candidates au podium seront nombreuses dans une discipline qui a vu quatre skieuses différentes s'imposer dans les quatre courses disputées jusqu'ici en Coupe du monde. L'Italienne Sofia Goggia fait néanmoins figure de favorite sur sa neige. La Valaisanne Malorie Blanc, victorieuse à Crans-Montana en super-G juste avant ces JO, rêve elle d'exploit.