JO 2026 - Hockey sur glace Une hiérarchie claire : Roman Josi capitaine de l’armada helvétique

ATS

10.2.2026 - 17:43

Roman Josi sera le capitaine de l'équipe de Suisse de hockey sur glace durant le tournoi olympique. C'est ce qu'a annoncé mardi le sélectionneur Patrick Fischer à la Maison suisse à Milan.

Roman Josi disputera son deuxième tournoi olympique à Milan, douze ans après celui disputé à Sotchi.
Âgé de 35 ans, Josi a disputé son 1000e match en saison régulière de la NHL le 22 janvier et est capitaine des Nashville Predators depuis la saison 2017/18.

JO 2026 - Hockey sur glace«On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Le défenseur bernois endossera ce rôle pour la deuxième fois au sein de la sélection suisse après les Championnats du monde 2024 à Prague. Il participera aux Jeux olympiques également pour la deuxième fois après une première apparition en 2014 à Sotchi.

