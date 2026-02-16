Hors de lui, Atle Lie McGrath jette ses bâtons, déchausse et part dans la montagne

C'est peut-être l'image de ces Jeux olympiques 2026. Alors qu'il fermait le portillon du slalom olympique, Atle Lie McGrath a craqué sous la pression et enfourché après quelques secondes de course, offrant le titre à Loïc Meillard. Une faute qui a plongé le Norvégien dans une détresse profonde.

🫨 Le crashout est totalement validé. Elle fait de la peine cette détresse d'Atle Lie McGrath, après la 2e manche du slalom où il est parti à la faute.



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/YL5RVcujFm — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2026

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse Clara Francey

Meilleur temps de la première manche du slalom olympique, le Norvégien Atle Lie McGrath a complètement craqué en enfourchant dans le deuxième acte lundi à Bormio avant de partir s'isoler à la lisière d'un petit bois.

Dans une scène surréaliste, le skieur d'Oslo a, après sa sortie de piste, balancé de rage ses bâtons au loin, bien au-dessus des filets de protection, avant d'enlever ses skis et de traverser la piste à pied en direction de la forêt pour s'allonger dans la neige, fauché par la déception.

Il a été récupéré de longues minutes plus tard par une motoneige, avant de remettre ses skis et descendre jusqu'à l'arrivée qu'il a traversée visage fermé, sans s'exprimer devant la presse.

Un silence qui vaut 1000 mots.



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/50eGZRMl6c — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2026

Il faut dire que la désillusion était immense pour le leader du classement de la Coupe du monde de slalom qui avait frappé un gros coup en dominant la première manche avec 59 centièmes d'avance sur le futur champion olympique, le Suisse Loïc Meillard.

Ce titre, McGrath, né aux Etats-Unis d'une mère norvégienne et d'un père américain qui avait participé aux JO de Calgary en 1988, en rêvait depuis des années. Et il pouvait avoir une portée très symbolique après le décès de son grand-père le jour de la cérémonie d'ouverture le 6 février.

«Franchement je ne sais pas comment je vais gérer les JO sans toi ici. La seule chose qui me fait garder la tête haute, c'est que tu as toujours voulu que je suive mes rêves», avait écrit le lendemain sur Instagram le Norvégien qui arborait un brassard noir pendant ses courses.

Lundi, les JO ont brutalement pris fin pour McGrath, sorti sur une faute anodine, sous l'oeil effaré de son entraîneur qui lançait ses bras en l'air de dépit.

«J'imagine très bien ce qui se passe dans la tête d'Atle Lie. J'ai été exactement dans la même situation que lui à Pyeongchang en 2018 où j'étais devant après la première manche avant de sortir. Malheureusement, ça fait partie du jeu», a compati son coéquipier norvégien Henrik Kristoffersen , médaillé de bronze.

«Atle Lie aurait mérité l'or aussi. Il a été le meilleur cette saison, mais c'est le slalom», a abondé le champion olympique Loïc Meillard.