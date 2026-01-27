Il y a quatre ans, lors des précédents Jeux d'hiver à Pékin, onze athlètes suisses ont remporté un total de 15 médailles. Seuls trois d'entre eux ne seront pas de la partie à Milan-Cortina.

Double médaillée à Pékin, Michelle Gisin manquera à l’appel à Milan-Cortina suite à une blessure. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Sept médailles d'or, deux d'argent et six de bronze, tel était le bilan exceptionnel pour la Suisse en 2022. Mais que sont devenus les médaillés helvétiques depuis leurs exploits de Pékin?

Beat Feuz (or en descente)

Sur une piste conçue par Bernhard Russi à Yanqing, Beat Feuz remporte le dernier grand titre qui manque encore à son palmarès: l'or olympique en descente. Le Bernois offre alors à la Suisse sa première médaille à Pékin. Un peu moins d'un an plus tard, il se retire du sport de haut niveau peu avant son 36e anniversaire. II sera néanmoins présent, en tant que consultant pour la SRF.

Lara Gut-Behrami (or en super-G, bronze en géant)

Lara Gut-Behrami, qui a remporté ses deuxième et troisième médailles olympiques en Chine – dont la première en or –, manquera également à l'appel dans son pays d'adoption, l'Italie. La Tessinoise de 34 ans s'est déchiré le ligament croisé lors d'un entraînement en novembre. Son absence se fait cruellement ressentir au sein de l'équipe suisse de vitesse.

Marco Odermatt (or en géant)

Le 13 février 2022 restera dans les mémoires. Sous les rafales de neige de Yanqing, le prodige Marco Odermatt résiste à l'énorme pression et remporte à 24 ans son premier grand titre olympique, en géant. Le triple champion du monde et quadruple vainqueur du général de la Coupe du monde peut viser trois titres à Bormio.

Mathilde Gremaud (or en slopestyle, bronze en Big Air)

La skieuse freestyle Mathilde Gremaud a complété sa collection de médailles olympiques en Chine. Après l'argent en 2018, elle a remporté l'or en slopestyle – devant la superstar chinoise Eileen Gu – et le bronze en Big Air. La Fribourgeoise de 25 ans, leader de la Coupe du monde de slopestyle, fait toujours partie des candidates aux médailles à Livigno.

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille» Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille». 27.01.2026

Corinne Suter (or en descente)

Corinne Suter est la femme des grands rendez-vous. Un an après son titre mondial à Cortina d'Ampezzo, elle remporte l'or olympique en descente. Elle revient sur le lieu de son premier grand sacre, mais dans des circonstances difficiles. La Schwytzoise de 31 ans s'est déchiré un muscle de la jambe lors d'une chute à l'entraînement en décembre à Saint-Moritz et semble loin de sa meilleure forme.

Michelle Gisin (or en combiné, bronze en super-G)

Michelle Gisin est une autre victime de la série noire qui touche l'équipe de Suisse. L'Obwaldienne de 32 ans a également dû mettre fin à sa saison après s'être blessée aux vertèbres cervicales, au genou gauche et à une main à St-Moritz en décembre. Après un hiver 2024/25 difficile, sa place aux JO 2026 était de toute façon loin d'être acquise.

Ryan Regez (or en skicross)

Champion olympique, champion du monde, vainqueur du classement général de la Coupe du monde: Ryan Regez a remporté tous les grands titres du skicross. Mais cette saison, le Bernois de 32 ans n'a jamais fait mieux que 8e (à San Candido puis lors de la deuxième des deux épreuves de Veysonnaz le week-end dernier) en Coupe du monde.

Wendy Holdener (argent en slalom, bronze en combiné)

On peut toujours compter sur Wendy Holdener lors des grands événements. La Schwyzoise de 32 ans affiche cinq médailles olympiques et neuf médailles mondiales à son palmarès. Elle fait toujours partie des meilleures en slalom. Le combiné ne figure plus au programme, et il est remplacé par un combiné par équipe. Or, Wendy Holdener est particulièrement à l'aise en équipe.

Alex Fiva (argent en skicross)

Il y a quatre ans, Alex Fiva était déjà le plus vieux médaillé suisse. Le Grison, qui fête son 40e anniversaire le 29 janvier, en veut encore plus. Le champion du monde 2021 a récemment retrouvé la forme, avec son premier podium de la saison à San Candido (2e). Son expérience ne sera pas de trop.

Jan Scherrer (bronze en half-pipe)

A Pékin, le snowboardeur Jan Scherrer était le seul Suisse à ne pas avoir remporté sa médaille sur des skis. Les coups durs se sont enchaînés depuis 2023/24 avec une gastro-entérite, une fracture du calcanéum et une blessure aux côtes. De retour cet hiver après deux saisons blanches, le St-Gallois espère pouvoir à nouveau se mêler à la lutte pour le podium. Mais il est loin de sa meilleure forme.

Fanny Smith (bronze en skicross)

C'est Fanny Smith qui a dû attendre le plus longtemps pour obtenir sa médaille de Pékin 2022. Après une disqualification controversée, sa 3e place n'a été confirmée que dix mois après ces Jeux. Cette saison encore, la double médaillée de bronze olympique et double championne du monde fait partie des athlètes suisses les plus en vue. La Vaudoise de 33 ans fait toujours partie des favorites, même si des problèmes de dos ont gâché son week-end à Veysonnaz.

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée» À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression. 27.01.2026

