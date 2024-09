Le hockeyeur australien Tom Craig a été suspendu pour 12 mois suite à son arrestation pendant les Jeux olympiques de Paris le mois dernier, soupçonné d'avoir acheté de la cocaïne, a annoncé Hockey Australia mercredi.

Le hockeyeur australien Tom Craig (au centre, à droite) a été suspendu pour 12 mois suite à ses déboires à Paris. IMAGO/AAP

AFP Nicolas Larchevêque

Craig devra purger au moins la moitié de cette suspension, qui a débuté le 9 septembre, les six mois restants relevant du sursis s'il satisfait à des exigences de bonne conduite, selon un communiqué de la Fédération australienne de hockey sur gazon.

Le joueur de 29 ans a été libéré sans inculpation, mais a reçu un avertissement d'un juge après que la police française l'a arrêté pour avoir apparemment essayé d'acheter de la cocaïne à Paris quelques jours après la défaite 2-0 de l'Australie en quart de finale de l'épreuve de hockey face aux futurs vainqueurs néerlandais.

Le milieu «est tenu de suivre des programmes de formation et d'éducation obligatoires dans le cadre de sa sanction», indique le communiqué. «Tom a eu accès à tous les services de soutien aux athlètes dans le cadre de notre programme et il continuera à le faire tout au long de sa suspension. Son bien-être reste notre priorité», souligne le texte.

Malgré cette sanction, le joueur qui évolue en club aux Pays-Bas pourra faire partie de la sélection australienne pour les rencontres internationales disputées en 2025, qui sera annoncée à la fin de l'année.

«Je vous ai tous mis dans l'embarras»

Craig a admis avoir «commis une terrible erreur» après sa libération et s'est excusé auprès de sa famille, de ses amis, de ses coéquipiers et de l'équipe olympique australienne. «Je vous ai tous mis dans l'embarras et je suis sincèrement désolé», a-t-il déclaré.

Anna Meares, chef de mission de l'équipe australienne à Paris, a assuré que Craig était «une bonne personne qui a pris une mauvaise décision». Craig a fait ses débuts internationaux en 2014 et a joué plus de 100 fois pour l'Australie. Il a fait partie de l'équipe qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, battue en finale par la Belgique.