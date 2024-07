Gérald Darmanin a reconnu mercredi «quelques légers incidents» lors des premières rencontres de football et de rugby à 7 des Jeux olympiques, avec notamment des «files d'attente» de supporters devant le Stade de France et le Parc des Princes en raison d'un retard sur «les ouvertures de portes».

Toute première compet des JO de Paris ! Organisation très laborieuse au Parc des Princes pour Espagne - Ouzbékistan. Dans la queue depuis 45 minutes . Le match a démarré sans la moitié des spectateurs . Jamais vu ça au Parc ! pic.twitter.com/wz6pOJeVBR — Joseph Ruiz (@RuizJoseph) July 24, 2024

AFP Clara Francey

«Aujourd'hui, il y a eu en effet quelques légers incidents. D'une part, on parlera avec l'organisateur Paris 2024, sur les ouvertures de portes mais les choses ont pu être résorbées et les choses ont pu commencer à l'heure malgré les quelques files d'attente», a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement devant le Parc des Princes, en amont du match classé à hauts risques Mali-Israël.

La queue gigantesque devant le Parc des Princes avant Espagne-Ouzbékistan… Le match est pourtant dans 35 minutes 😅 pic.twitter.com/ZKrLhOQ8lZ — Anna Carreau (@annacarreau) July 24, 2024

Plusieurs spectateurs se sont plaints, photos à l'appui diffusées sur les réseaux sociaux, d'avoir longuement patienté avant de pouvoir entrer au Stade de France où se jouaient les premiers matches de rugby à 7, ou au Parc des Princes pour la rencontre Espagne-Ouzbékistan.

«Il faut qu'on en tire rapidement des conclusions», a ajouté le ministre, précisant qu'il allait «faire le point avec les organisateurs pour améliorer les choses à partir de demain».

Concernant les incidents lors du match Argentine-Maroc à Saint-Etienne, interrompu pendant deux heures après l'envahissement du terrain par une vingtaine de supporters marocains et des jets de bouteilles et gobelets, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'il n'y avait eu «aucun blessé» et que la rencontre avait pu reprendre «sans aucun incidents, ni pour les joueurs, ni pour les spectateurs».