JO 2026 - Hockey sur glace «Il y a parfois des choses qui sont inexplicables» - Les maux de Roman Josi

ATS

19.2.2026 - 11:45

Comme lors des trois finales mondiales (2018, 2024 et 2025), la Suisse est passée tout près de l'exploit lors des quarts de finale à Milan mercredi face à la Finlande (défaite 3-2 ap). Il s'agit maintenant de se tourner vers le Mondial de Zurich en mai.

Les Suisses et Roman Josi n'ont pas manqué l'or, mais très certainement l'un des plus grands exploits de l'ère moderne mercredi à Milan.
19.02.2026, 11:45

«C'est dur.» Cette petite phrase, Roman Josi l'a répétée une multitude de fois après cette défaite face une Finlande NHL au terme d'une très belle débauche d'énergie. Pendant 59 minutes et des poussières, la Suisse y a cru. Elle a mené 2-0 jusqu'à la 54e, moment choisi par Sebastian Aho pour réduire la marque. Puis à 72 secondes de la fin du troisième tiers et alors que les Finlandais avaient sorti leur gardien, c'est Heiskanen qui a égalisé, avant que Lehkonen ne crucifie la Suisse en prolongation, à 3 contre 3.

«Nous avons une équipe incroyable et nous avons fait un excellent tournoi, mais il y a parfois des choses qui sont inexplicables, a dit le capitaine de la sélection. Cet échec va nous faire mal pendant longtemps.» En 2018 à Copenhague, ils s'étaient inclinés 3-2 tab devant la Suède. En 2024 à Prague, 2-0 face à la Tchéquie. Et l'an dernier à Stockholm, 1-0 ap contre les Etats-Unis.

Mercredi à Milan, les Suisses n'ont pas manqué l'or, mais très certainement l'un des plus grands exploits de l'ère moderne. Car battre une équipe composée uniquement de joueurs NHL aurait constitué un exploit. Et les Helvètes auraient eu la possibilité de jouer une médaille.

JO 2026 - Hockey sur glace. Nos trois étoiles après la cruelle défaite suisse contre la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glaceNos trois étoiles après la cruelle défaite suisse contre la Finlande

Des Suisses trop «gentils»

On le sait depuis plusieurs années, Fischer a mis en place un groupe solide où les individualités se mettent au service du collectif. Il ne faut toutefois pas être dupe et se rendre compte que la Suisse peut régater parce qu'elle dispose d'un très bon noyau de joueurs venant d'outre-Atlantique. Seulement lorsque Kevin Fiala et Denis Malgin se sont blessés face au Canada, la sélection à croix blanche n'a pas sombré. Fischer a revu son alignement et introduit Simon Knak.

Les unités spéciales ont fait le job. Le power-play occupe le troisième rang derrière le Canada et les Etats-Unis en termes d'efficacité. Le box-play est juste derrière celui des Américains. Il n'y a qu'au niveau de l'efficacité devant le but que la Suisse a péché avec une 10e place, juste devant la France et l'Italie. On dira que c'est assez récurrent, mais la Suisse a toujours manqué de ce «killer instinct» que l'on a pu voir mercredi soir chez les Finlandais, les Canadiens et les Américains.

JO 2026 - Hockey sur glace. Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»

JO 2026 - Hockey sur glacePatrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»

Genoni encore le meilleur

Si tout a déjà été écrit sur la présence des stars de la NHL et sur la meilleure équipe de Suisse de l'histoire, il convient, encore une fois, de louer les performances de Leonardo Genoni. Le Zougois s'est à nouveau distingué. En quatre matches, sur cinq, il a posté deux blanchissages et affiche un pourcentage d'arrêts de 94,55%. Seul l'Américain Connor Hellebuyck fait mieux (95,77%).

«Leo est incroyable, a rappelé Roman Josi en rendant hommage au septuple champion de Suisse. Il est toujours le meilleur gardien lors des grands tournois, il a déjà remporté tellement de matches pour nous. C'est fou qu'il n'ait jamais joué en NHL.»

Même si Josi, Hischier, Meier, Moser ou encore Niederreiter ont montré la voie, les joueurs de National League ont fait leur part. La quatrième ligne composée de Damien Riat, Ken Jäger et Simon Knak a particulièrement séduit par son énergie et c'est ce trio qui a ouvert le score grâce à sa ténacité.

JO 2026 - Hockey sur glace. «On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

JO 2026 - Hockey sur glace«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

Rendez-vous le 14 avril

La prochaine date au calendrier de l'équipe nationale, c'est le 14 avril. Débutera alors la préparation de quatre semaines pour le Championnat du monde. Après deux matches en Slovaquie, la Suisse aura deux rencontres à domicile avant les deux derniers tournois de l'Euro Hockey Tour en Tchéquie et en Suède. Le Mondial à Zurich commencera le 15 mai avec la revanche de la finale de l'an dernier contre les Américains. Les Helvètes enchaîneront avec la Lettonie, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Hongrie et la Finlande.

Concernant les joueurs de NHL, tous viendront s'ils sont en santé. Janis Moser et Akira Schmid pourraient jouer les play-off qui démarreront autour du 20 avril. Mais Fischer pourrait récupérer des éléments éliminés après les deux premiers tours. Philipp Kurashev, en fin de contrat avec San Jose, osera-t-il parier sur lui-même comme Kevin Fiala en 2019, lui qui avait payé lui-même son assurance pour venir avec l'équipe de Suisse? Et Kevin Fiala, justement, sera-t-il remis de sa fracture à la jambe, et si oui les Los Angeles Kings le laisseront-ils aller jouer ce tournoi à domicile pour la der de Patrick Fischer?

JO 2026 - Hockey sur glace. Des fractures et une absence au moins jusqu'à mi-avril pour Fiala

JO 2026 - Hockey sur glaceDes fractures et une absence au moins jusqu'à mi-avril pour Fiala

