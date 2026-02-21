Trois bobsleighs se sont retournés samedi lors de l'épreuve de bob à 4 des JO de Milan Cortina. Ces accidents sont survenus à vive allure, mais sans gravité apparente.

L'équipage autrichien est l'un des trois bobs à s'être retournés samedi ATS

Keystone-SDA ATS

Parmi les premiers à s'élancer lors de la deuxième des quatre manches, un équipage autrichien s'est tout d'abord retourné à la sortie d'une courbe avant de glisser sur le flanc durant une trentaine de secondes. Arrivé à proximité de l'arrivée – en montée, pour contribuer à freiner les concurrents -, il est reparti en sens opposé avant de s'immobiliser.

D'après les images TV, trois des quatre bobeurs, aidés par une dizaines de personnes dont des officiels, sont rapidement sortis indemnes. Le pilote Jakob Mandlbauer a en revanche été soigné sur place avant d'être évacué sur une civière. Dans un communiqué, l'IBSF s'est toutefois voulue rassurante en affirmant qu'il avait passé des «examens de routine» à l'hôpital.

La manche, qui avait été interrompue une quinzaine de minutes après le retournement du bob autrichien, a repris, donnant lieu à deux autres accidents. Le bobsleigh français, qui avait déjà connu une première manche difficile, est monté trop haut à la sortie d'un virage et a lui aussi fini par basculer, glissant là encore pendant une trentaine de secondes. Les quatre passagers sont sortis indemnes.

Après une nouvelle interruption, l'équipage de Trinidad-et-Tobago s'est à son tour retourné, au moment endroit que le français. Ses occupants sont rapidement sortis de l'engin, une fois celui-ci immobilisé sur le flanc. Les trois équipages accidentés sont éliminés de l'épreuve dont les troisième et quatrième manches auront lieu dimanche à Cortina.