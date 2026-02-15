  1. Clients Privés
Thea Louise Stjernesund «J'ai dit à Sara : on devrait s'incliner pour Fede»

Clara Francey

15.2.2026

«Elle le méritait», a déclaré la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, après s'être prosternée avec la Suédoise Sara Hector, médaille d'argent comme elle, devant l'Italienne Federica Brignone, sacrée championne olympique en géant dimanche à Cortina, trois jours après un premier titre en super-G.

Federica Brignone survole le géant olympique

Federica Brignone survole le géant olympique

L'Italienne a remporté dimanche le géant à Cortina, réalisant un époustouflant doublé après le super-G il y a trois jours, ce qui fait d'elle la grande Dame de ces Jeux à domicile et la fait définitivement entrer dans la légende de son sport.

15.02.2026

Agence France-Presse

15.02.2026, 17:10

Hector, la tenante du titre dans la discipline, et Stjernesund ont terminé deuxièmes ex aequo derrière la championne de 35 ans, qui revient à peine d'une grave blessure. Les deux skieuses se sont inclinées devant «Fede» dans l'aire d'arrivée, dans un geste joyeux et spontané.

JO 2026 - Ski alpin. «Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

JO 2026 - Ski alpin«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

«J'ai dit à Sara (Hector), on devrait s'incliner pour Fede. Pas seulement pour cette médaille d'or, mais aussi pour le super-G, et pour son retour» de blessure, a expliqué la Norvégienne, qui décroche elle son premier podium olympique, à 29 ans.

«Et elle occupe tellement une grande place sur le circuit de Coupe du monde. Et c'est une telle personnalité, il m'a semblé qu'elle le méritait», a-t-elle ajouté.

Selon la Norvégienne aux quatre podiums en Coupe du monde, l'Italienne était «sur sa planète aujourd'hui». «Ca ne s'est pas joué à quelques centièmes, et la seule chose à faire était de s'incliner», a-t-elle encore expliqué.

Que leur a-t-elle dit après cet hommage? «Elle était en pleurs et super heureuse. Et elle a dit ‹je suis tellement contente pour vous›. Elle a dit qu'elle était heureuse de partager (ce moment) avec nous», a précisé Stejernesund.

Championne olympique il y a quatre ans à Pékin, Sara Hector a acquiescé, se disant «impressionnée» par Brignone. «La force qu'elle dégage. Je me doutais qu'elle reviendrait, parce que c'est la fille la plus forte mentalement que j'aie jamais rencontrée», a souligné la Suédoise.

Sara Hector, Federica Brignone et Thea Louise Stejernesund posent avec leurs médailles.
Sara Hector, Federica Brignone et Thea Louise Stejernesund posent avec leurs médailles.
KEYSTONE

