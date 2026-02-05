  1. Clients Privés
Fanny Smith «J'ai été très émue lorsque j'ai appris que j'avais été choisie»

par Marcel Hauck, Cortina d'Ampezzo

5.2.2026 - 14:41

Les porte-drapeaux suisses pour les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, la skieuse de skicross Fanny Smith à Livigno et le joueur de hockey sur glace Nino Niederreiter à Milan, font un long voyage pour cet honneur.

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression.

27.01.2026

Keystone-SDA, par Marcel Hauck, Cortina d'Ampezzo

05.02.2026, 14:41

L'un doit se rendre en toute hâte du Canada à Milan, l'autre de Lausanne à la Valteline. Nino Niederreiter et Fanny Smith ne se facilitent pas la tâche pour porter le drapeau suisse vendredi soir à partir de 20h00 au stade de football San Siro et au Snow Park de Livigno.

«C'est un immense honneur et un privilège incroyable», a déclaré Niederreiter dans un message vidéo diffusé à l'annonce de leur nomination. Jeudi, il jouait encore avec les Winnipeg Jets en NHL, et tous les joueurs nord-américains n'arriveront pas à temps pour la cérémonie d'ouverture à Milan. «Je suis très fier de pouvoir porter ce symbole de notre pays devant le monde entier», s'est-il exclamé.

JO 2026. Fanny Smith et Nino Niederreiter désignés porte-drapeaux de la Suisse !

JO 2026Fanny Smith et Nino Niederreiter désignés porte-drapeaux de la Suisse !

Fanny Smith s'est exprimé dans le même sens. «J'ai été très émue lorsque j'ai appris que j'avais été choisie comme porte-drapeau de la délégation suisse», a expliqué la Vaudoise. Elle ne disputera sa compétition qu'à la toute fin des Jeux, mais se rendra en Valteline dès la cérémonie d'ouverture.

Des choix au diapason des valeurs olympiques

«Le choix n'a pas été facile», a déclaré Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse, à Keystone-ATS, avant d'ajouter en souriant: «Comme toujours.» D'une part, il y a des contraintes liées au calendrier des compétitions des athlètes, d'autre part, tous ne sont pas encore sur place et enfin, la Suisse compte de nombreuses figures de proue. L'ancien curleur de haut niveau s'est montré toutefois très satisfait du choix effectué: «Fanny Smith et Nino Niederreiter se sont imposés comme des modèles grâce à leur persévérance et leur grande volonté, et tous deux incarnent les valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect.»

JO 2026 - Hockey sur glace. «On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

JO 2026 - Hockey sur glace«On a de fantastiques joueurs» : la plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Niederreiter a récemment été le premier Suisse à atteindre la barre des 1000 rencontres en saison régulière de NHL, et a été l'un des moteurs de toutes les médailles d'argent remportées par l'équipe de Suisse lors des derniers Championnats du monde et a déjà participé aux Jeux olympiques lors de la dernière participation des joueurs de NHL en 2014.

Smith, qui dispute ses cinquièmes Jeux d'hiver, a pris le départ à chaque édition depuis l'introduction du skicross au programme en 2010 à Vancouver et a remporté des médailles de bronze en 2018 et 2022. Stöckli a également rappelé qu'il y a quatre ans, elle a été privée d'un moment émouvant sur le podium en raison d'une disqualification controversée, qui a ensuite été révisée. «Espérons qu'elle vivra à nouveau de beaux moments en tant que porte-drapeau, puis lors des épreuves olympiques à Livigno.»

JO 2026. Livigno, théâtre d'exploits historiques pour la Suisse ?

JO 2026Livigno, théâtre d'exploits historiques pour la Suisse ?

Une première pour les porte-drapeaux

Le concept décentralisé des Jeux olympiques de 2026 se reflète également dans les cérémonies d'ouverture qui se dérouleront dans quatre lieux différents. C'est pourquoi les deux porte-drapeaux suisses – comme c'est l'usage depuis quelques années, une femme et un homme – n'entreront pas ensemble. C'est une première depuis que l'on est passé à deux porte-drapeaux.

La cérémonie d'ouverture principale aura lieu vendredi soir à partir de 20h00 au stade de football San Siro à Milan, d'autres cérémonies auront lieu à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme.

