JO 2026 - Ski freestyle Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

par Gilles Mauron

15.2.2026 - 10:27

Mathilde Gremaud a l'occasion d'écrire une page de l'histoire du sport suisse lundi. Un sacre en Big Air lui permettrait de devenir la deuxième Suissesse à afficher trois titres olympiques à son palmarès, après la légende du ski alpin Vreni Schneider.

Lundi, Mathilde Gremaud tentera d’aller décrocher une 2e médaille olympique durant ces Jeux de Milan-Cortina.
Lundi, Mathilde Gremaud tentera d’aller décrocher une 2e médaille olympique durant ces Jeux de Milan-Cortina.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

15.02.2026, 10:27

La Gruérienne fait déjà partie des huit Suisses (et Suissesses) ayant décroché le plus de podiums sur la scène olympique hivernale. Sacrée en slopestyle en 2022 et en 2026, elle s'est également parée d'argent dans cette discipline en 2018 – derrière la Genevoise Sarah Hoefflin – et de bronze en Big Air en 2022. Elle en veut plus.

Une cinquième breloque – quel que soit le métal – lui permettrait d'ailleurs aussi d'égaler Vreni Schneider (3 or, 1 argent et 1 bronze aux JO). La slalomeuse Wendy Holdener (1-2-2) et le bobeur des années 40 Fritz Feierabend (0-3-2) sont les seuls autres athlètes suisses à avoir conquis cinq médailles olympiques l'hiver.

JO 2026 - Ski freestyle. De la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud

JO 2026 - Ski freestyleDe la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud

«J'ai le potentiel»

Mathilde Gremaud – qui est depuis Pékin 2022 l'athlète romande la plus décorée dans des JO (été et hiver confondus) – peut donc frapper un nouveau grand coup à Livigno lundi dès 19h30. Elle vise un premier titre intercontinental en Big Air, une discipline dans laquelle elle a pourtant déjà triomphé quatre fois aux X Games.

«J'ai le potentiel pour aller chercher un deuxième titre dans ces JO 2026. Ca me motive», a lâché Mathilde Gremaud après une qualification parfaitement maîtrisée (3e place, derrière ses grandes rivales Megan Oldham et Eileen Gu). «Je n'ai rien tenté de fou en qualification», a-t-elle souligné.

JO 2026 - Ski freestyle. Brillante, Mathilde Gremaud peut nourrir d’immenses espoirs

JO 2026 - Ski freestyleBrillante, Mathilde Gremaud peut nourrir d’immenses espoirs

«J'ai fait deux sauts que je maîtrise sur mes deux premières tentatives. La troisième a surtout servi d'entraînement», a encore relevé la double championne du monde en titre de slopestyle. «C'était une super qualification», a-t-elle poursuivi, après en avoir gardé sous la pédale.

«Une finale de folie»

«J'ai voulu tenter le ‹nose butter›», une figure qu'elle est la seule à maîtriser, «et ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Mais c'était une bonne tentative en vue de la finale», où il s'agira d'être au sommet de son art. Comme lors des récents X Games à Aspen, où elle s'est imposée.

Souriante et détendue à l'issue de la qualification samedi soir, Mathilde Gremaud (26 ans) est bien consciente qu'elle devra sortir le grand jeu lundi. «Ce sera une finale de folie. Je devrai donner le meilleur de moi-même, et présenter mes meilleurs sauts», a-t-elle encore expliqué.

Archive sur Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

