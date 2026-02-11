  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Snowboard Jan Scherrer renonce au half-pipe après une chute

ATS

11.2.2026 - 20:21

Jan Scherrer ne décrochera pas de deuxième médaille olympique en half-pipe à Livigno. Le Saint-Gallois a chuté à l'entraînement et a dû déclarer forfait pour les qualifications mercredi.

Pas de médaille possible pour Jan Scherrer.
Pas de médaille possible pour Jan Scherrer.
Keystone

Keystone-SDA

11.02.2026, 20:21

11.02.2026, 21:58

Médaillé de bronze à Pékin en 2022, Scherrer souffre d'une légère commotion cérébrale, indique Swiss-Swi dans un communiqué. C'est un coup dur pour snowboarder de 31 ans, qui était revenu à la compétition en décembre après une longue absence due à une blessure aux côtes.

Orphelins de Scherrer, Mischa Zürcher, Jonas Hasler et David Hablützel ont échoué à se qualifier pour la finale. Les trois Suisses ont fini hors du top 12, le meilleur d'entre eux, Jonas Hasler, se classant 16e à plus de sept points de la 12e et dernière place qualificative.

Les plus lus

Crans-Montana: des images inédites montrent le bar ravagé par le feu
James Van Der Beek, héros de «Dawson», emporté par le cancer à 48 ans
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
«Ma mère m'est apparue en rêve, me disant de m'enfuir»
Grâce aux «12 coups de midi», il prend sa retraite avant 35 ans!
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»