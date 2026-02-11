Jan Scherrer ne décrochera pas de deuxième médaille olympique en half-pipe à Livigno. Le Saint-Gallois a chuté à l'entraînement et a dû déclarer forfait pour les qualifications mercredi.

Pas de médaille possible pour Jan Scherrer. Keystone

Keystone-SDA ATS

Médaillé de bronze à Pékin en 2022, Scherrer souffre d'une légère commotion cérébrale, indique Swiss-Swi dans un communiqué. C'est un coup dur pour snowboarder de 31 ans, qui était revenu à la compétition en décembre après une longue absence due à une blessure aux côtes.

Orphelins de Scherrer, Mischa Zürcher, Jonas Hasler et David Hablützel ont échoué à se qualifier pour la finale. Les trois Suisses ont fini hors du top 12, le meilleur d'entre eux, Jonas Hasler, se classant 16e à plus de sept points de la 12e et dernière place qualificative.