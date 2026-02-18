La star américaine Mikaela Shiffrin, qui a renoué avec l'or des JO pour la première fois depuis huit ans, a expliqué avoir pensé mercredi à son père, décédé en 2020, et avoué avoir eu longtemps «peur» de revivre un tel sacre olympique sans lui.

Agence France-Presse Clara Francey

Mikaela Shiffrin, vous venez de renouer avec l'or olympique. Quels sont les sentiments qui vous animent ?

«Je me dis que c'est dingue. Que la vie est dingue. Tellement d'effort, de travail, de concentration, pour deux manches de 45,50 secondes. Etre exactement dans le bon état d'esprit au bon moment, c'est pratiquement impossible. Ça demande beaucoup d'effort. Beaucoup de soutien de toute l'équipe. Ils ont tellement travaillé, ils m'ont tellement encouragée dans les moments ou je ressentais de la pression et le poids des attentes. Ils m'ont écoutée, ont pris le temps de me comprendre, de me rappeler que ce qui comptait vraiment, c'était les virages entre le début et la fin (d'une course)».

On vous a vu sans réaction pendant de longues secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée. Pourquoi ?

«Tout d'abord, j'ai toujours eu du mal à lire les temps sur les écrans. C'est un problème, je sais ! J'ai bien vu du vert. Mais, parfois, c'est un peu difficile à croire et le réflexe est de se dire ‹C'est sûr ?›. Parce que ça serait super gênant de célébrer pour de faux, non ? Ça fait aussi partie de ces instants qui durent longtemps, parce qu'il faut réaliser... Avant la deuxième manche, j'ai essayé de faire une sieste et j'ai commencé à pleurer un peu en pensant à mon père. Ensuite, j'ai pensé que je pouvais prendre le départ en ayant toutes les cartes en main, produire mon meilleur ski et m'offrir cet instant. Et si ça se produisait, de penser à l'utiliser pour penser à tous ceux qui m'ont soutenue. Ma famille, Aleks (ndlr : son fiancé, le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde), absent mais avec qui je parle tous les jours, ma mère qui est là depuis le début. Et mon père qui n'était pas là pour vivre ce moment. C'est un moment auquel j'avais rêvé, mais qui me faisait très peur aussi. Tout ce que vous faites dans la vie après avoir laissé quelqu'un que vous aimez derrière vous constitue une nouvelle expérience. Comme une renaissance. Et j'ai encore tellement de moments où je vais résister à ça. Je ne veux pas vivre sans mon père. Mais, aujourd'hui, peut-être pour la première fois, j'ai accepté cette réalité. Et au lieu de penser que je le vis sans lui, d'appuyer sur pause et de le vivre en silence avec lui».

Quelle a été la première réaction de votre mère ?

«Je crois qu'elle a juste dit ‹WOW !›. Vous savez, avec ma mère on a notre propre langage. Et parfois, c'est juste se prendre dans les bras, en fait. Ça a été assez similaire à Sotchi (ndlr : en 2014, pour son premier titre en slalom)».

Comment avez-vous vécu les critiques depuis le début de ces Jeux ?

«Je savais qu'après le combiné par équipes (elle a fini seulement 4e), il y aurait des articles frustrants à lire. Mais j'ai été tellement chanceuse d'avoir tous ces médias pour raconter ma carrière de manière si merveilleuse. Ces moments de défiance, vous n'avez pas nécessairement besoin de les éviter... J'ai parlé avec mon équipe, mon psychologue, ma mère, mes coaches, Aleks bien sûr».

Qu'aimeriez-vous dire avec le recul à la jeune Mikaela de 2014 sur le point de remporter son premier titre à 18 ans ?

«Accroche ta ceinture ! Je ne crois pas que j'aimerais en dire beaucoup plus. Bien sûr, j'aime savoir ce que l'avenir réserve. Avoir des certitudes. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais tout donné pour être sûre de l'issue. Mais ça n'existe pas. Et c'est important d'apprendre au fil de l'eau. Bon, sérieusement je lui dirais de mettre sa ceinture. Accroche-toi, il va y avoir de quoi !».