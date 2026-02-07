  1. Clients Privés
JO 2026 Le CIO appelle au «fair-play», après les sifflets visant JD Vance

ATS

7.2.2026 - 13:35

Le CIO a appelé au respect du «fair-play» samedi, au lendemain des sifflets qui ont visé le vice-président américain JD Vance lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver à Milan.

Keystone-SDA

07.02.2026, 13:35

07.02.2026, 14:10

«Concernant le vice-président, je dirais qu'avec les prochains Jeux qui auront lieu à Los Angeles (en 2028), nous sommes très heureux que l'administration américaine montre ici autant d'engagement pour les Jeux et, évidemment, pour l'avenir, c'est une excellente chose pour le mouvement olympique», a déclaré le porte-parole du CIO, Mark Adams, lors du point-presse quotidien des Jeux.

JO 2026. Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !

JO 2026Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !

«J'étais au stade (vendredi) soir, et en tant qu'organisation sportive, voir l'équipe américaine ovationnée comme elle l'a été par le public, fair-play, c'était fantastique», a-t-il ajouté. «De manière générale, je dirais que lors des événements sportifs, nous aimons voir du fair-play. Concernant le fait d'entretenir de bonnes relations avec l'administration (américaine), ce ne sont que des bonnes nouvelles pour nous», a souligné Mark Adams.

JD Vance a été sifflé lors d'une apparition sur l'écran géant du stade pendant la cérémonie d'ouverture des JO à Milan. Les sifflets ont été largement couverts par la musique forte émise par les hauts parleurs du stade. Les athlètes américains ont eux été chaleureusement accueillis par les spectateurs présents dans les tribunes du stade, qui peut contenir jusqu'à 75'000 personnes.

Manifestants

Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Milan, contre la visite de M. Vance et la présence d'agents de la police anti-immigration (ICE) auprès de la délégation américaine aux JO. Lors de la cérémonie d'ouverture, quelques sifflets ont également accompagné le défilé de la délégation israélienne.

«Quelles qu'en soient les raisons, je ne pense pas que l'on souhaite entendre des sifflets», a dit Mark Adams. «Si vous voulez en tirer une réflexion philosophique, l'une des idées est que les athlètes ne devraient pas être pénalisés pour ce que leur pays a fait», a-t-il lancé.

