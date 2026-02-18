«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast

Camille Rast a décroché la médaille d'argent du slalom olympique, la seule chez les dames, mercredi à Cortina. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin.

Camille Rast prend la pose avec Denis Wicki, qui a vécu sa dernière course. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

L'honneur de la délégation helvétique féminine est sauf. Alors que les messieurs avaient enlevé huit médailles à Bormio, les représentantes de Swiss-Ski ont dû attendre la dernière course pour trouver du métal.

«Aujourd'hui, c'était la dernière course que je faisais avec mon entraîneur Denis Wicki qui prend sa retraite, a commenté la skieuse de Vétroz. Je voulais tellement cette médaille pour lui, alors je suis super heureuse.»

Sur une piste qu'elle n'aimait pas, Camille Rast a dû se battre davantage, se motiver différemment après avoir laissé parler ses émotions au terme du géant qu'elle a terminé au 12e rang. Très solide sur le haut et sur le bas de la piste, la Valaisanne de 26 ans a prouvé qu'elle était bien la dauphine de Shiffrin cette saison.

Dur de se mettre dans le rythme

Quatrième à l'issue du premier «run», Camille Rast a su en mettre un peu plus à l'occasion de son deuxième passage. «C'était une course très difficile, car le niveau était très serré et nous devions tout donner du début à la fin, a analysé Camille Rast. J'ai essayé, et ça a bien marché. Je savais que les filles derrière moi pouvaient skier vite, mais j'ai pris un peu d'avance. Je n'étais juste pas sûre que cela suffirait pour une médaille.»

La championne du monde en titre a reconnu avoir eu un peu de peine à se mettre dans le bon rythme. «Cela fait assez longtemps que nous n'avons pas participé à un slalom de Coupe du monde, poursuit la Valaisanne. J'étais un peu hors du rythme et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver l'esprit de compétition. Ce matin, tout était détendu et facile, mais j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort.» Elle a aussi supporté cette pression qui a fait enfourcher la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e de la première manche, et Lena Dürr, 2e le matin. L'Allemande a d'ailleurs manqué la première porte de la manche finale!

Des erreurs que n'a pas commises Mikaela Shiffrin. La plus grande skieuse de l'histoire est allée chercher son deuxième sacre olympique dans la discipline, après 2014, et son troisième titre (géant en 2018). L'Américaine aux 108 succès en Coupe du monde a mis 1''50 à Rast sur les deux manches. Même sur une piste facile, Shiffrin a su se montrer intraitable.

Wendy Holdener en chocolat

Deuxième cartouche helvétique, Wendy Holdener n'a pas réussi à ajouter une sixième breloque aux cinq anneaux à sa collection. Cinquième du tracé matinal, la Schwytzoise a fait le job lors de la deuxième manche. Mais on a assez vite senti qu'il manquait quelque chose pour aller chercher une médaille. A égalité avec Holdener le matin, la Suédoise Anna Swenn Larsson a devancé la skieuse d'Unteriberg de 0''22 pour s'offrir le bronze.

«C'est la pire place que l'on puisse obtenir aux JO, a lâché la Schwytzoise. Je n'ai pas pu montrer mon meilleur niveau ni en faire assez pour remporter la victoire. Je voulais me battre contre Mikaela. Je me sentais en pleine forme ces derniers jours et encore ce matin, mais c'est le sport. J'aurais pu pousser davantage lors de la première manche, ou peut-être ai-je poussé et un peu trop fermé mes sorties de virage. J'aurais pu gagner quelques centièmes supplémentaires et c'est là ma plus grande erreur. En ski, mon seul objectif, ou le but vers lequel je cours, ce sont les Jeux. Sachant que je vieillis, j'ai travaillé de tout mon cœur pour y arriver. J'essaie de me concentrer sur moi-même, et bien que j'aurais clairement aimé remporter une médaille de plus, mais je suis fière de tout ce que j'ai déjà accompli.»

Meillard 7e et diplômée

Bien qu'elle ait perdu un temps considérable sur une Paula Moltzan en mode remontada et finalement 8e, Mélanie Meillard a quand même affiché un joli sourire dans l'aire d'arrivée en voyant du vert. 14e de la première manche, la petite soeur de Loïc a donné l'impression d'attaquer davantage qu'en Coupe du monde. Elle a été récompensée et termine finalement à une jolie 7e place. Gravement blessée à Pyeongchang peu avant le début des JO, la skieuse d'Hérémence obtient là son premier résultat olympique à 28 ans!

Dernière représentante de Swiss-Ski, Eliane Christen n'a pas terminé sa deuxième manche alors qu'elle avait pris la 22e place du premier tracé.