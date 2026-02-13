  1. Clients Privés
Marco Odermatt «Je n’ai plus rien à perdre : samedi, ce sera tout pour l’or»

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

13.2.2026 - 14:33

Débarqué à Bormio avec le dossard rouge de leader dans trois disciplines (descente, Super-G et géant), Marco Odermatt a récolté de l'argent en combiné par équipe et du bronze en Super-G. A-t-il encore de l'énergie pour défendre sa couronne en géant?

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

13.02.2026, 14:33

Quatrième de la descente, deuxième du combiné par équipe avec Loïc Meillard et troisième du Super-G, les Jeux de Marco Odermatt sont loin d'être manqués. Mais compte tenu du pedigree du bonhomme, c'est plutôt lui qu'on imaginait à la place de Franjo von Allmen avec trois médailles d'or autour du cou.

Alors forcément, comme après sa deuxième place en descente sur la Streif, le patron du ski mondial a tout de même un poil d'amertume au fond de la gorge. «C'est ma faute, avoue-t-il. Lorsque l'on arrive avec trois dossards rouges, que l'on peut gagner trois petits globes, alors on espère, moi-même et les gens, que c'est facile de gagner. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Alors oui, j'ai passé une super semaine, je termine 4e, 2e et 3e, c'est vraiment génial et en Coupe du monde, cela me rapporterait beaucoup de points, mais aux JO, seules les médailles comptent. En particulier les médailles d'or. Et dans ce cas précis, ce que j'ai montré n'a pas suffi.»

«Je peux prendre des risques»

Heureusement, le Nidwaldien de 28 ans dispose d'une dernière cartouche. En géant. Dans cette discipline où il a souvent dégoûté la concurrence, Odermatt est devenu plus humain. Battable en quelque sorte. Mais il sait aussi que s'il skie au maximum de ses capacités, ce sera très certainement l'or au bout, comme en 2022 à Pékin.

La superstar de Buochs dit ne pas se mettre de pression: «Je n'ai plus rien à perdre. Je suis le seul à prendre le départ avec deux médailles et le seul à avoir déjà une médaille d'or en géant. Mais ce qui compte, c'est l'or samedi. Et je peux y aller à fond. Je pense que je peux prendre beaucoup de risques.»

Odermatt sait que la concurrence rêve de faire tomber le roi. Et que cette concurrence provient de son cercle proche avec notamment Loïc Meillard. Mais pas que. «Loïc sera fort, bien sûr, conclut-il. Mais je pense que beaucoup d'autres athlètes, en particulier ici, sur un géant très spécial, auront leur chance. C'est très plat et un peu différent de ce que nous connaissons habituellement en Coupe du monde. Ceci dit, je suis impatient.»

Luca Aerni. «Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»

Luca Aerni«Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»

