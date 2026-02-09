  1. Clients Privés
Tanguy Nef aux anges «Je ne sais pas vraiment comment digérer tout ça!»

ATS

9.2.2026 - 19:56

Champion olympique du combiné par équipe à 29 ans, Tanguy Nef a certainement vécu l'une des plus belles journées de sa vie lundi. Le Genevois a tout donné pour faire de son rêve une réalité.

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

09.02.2026

Keystone-SDA

09.02.2026, 19:56

Lors des Jeux olympiques, les athlètes doivent souvent répondre à des questions qui reviennent inlassablement. L'une des plus récurrentes est de savoir si devenir champion olympique, ou décrocher une médaille aux Jeux, fait partie des rêves d'enfant.

A l'occasion de son titre en descente, Franjo von Allmen a avoué que non. Que le rêve ne s'est pas matérialisé en regardant les autres à la télévision à l'époque où il allait encore à l'école. Pour FvA, le rêve des Jeux est venu lorsqu'il a su qu'il avait les moyens de devenir un skieur d'élite.

Tanguy Nef. «Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Tanguy Nef«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Tanguy Nef, au contraire, a vu dans cette médaille d'or le reflet du petit garçon qu'il était alors. «Je ne sais pas vraiment comment digérer tout ça, a-t-il dit en conférence de presse. La médaille d'or était un rêve lointain. Contrairement à Franjo, quand j'étais enfant, je rêvais d’être aux Jeux olympiques, c'était le top du top, la meilleure compétition et cela comptait énormément pour moi. C'était l’un de mes rêves de gosse.»

Tout donner et ne rien regretter

Retour au Tanguy Nef adulte: «Evidemment, les choses ont changé. C'est mon métier maintenant, tout en étant ma passion. Ce sont le plaisir et la passion du ski qui m’ont amené ici, mais cela ne suffit pas toujours pour réaliser les meilleures performances. Il faut aussi être précis et très courageux pour gagner une course.» Et tout donner. D'où ce slogan «All or Nefing» (réd: qui combine le All de von Allmen et le nom de famille du Genevois dans un jeu de mots qui signifie «Tout ou rien").

JO 2026 - Ski alpin. Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

JO 2026 - Ski alpinDémonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

Plus âgé de cinq ans que son comparse champion olympique, le Genevois a conservé une candeur qui fait forcément plaisir: «Je n'arrive pas vraiment à réaliser, je ne comprends pas ce que ça veut dire d'être champion olympique et de partager ça avec un si grand champion. C'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir accomplir.»

Vice-champion du monde de la discipline l'an dernier à Saalbach avec Alexis Monney, Tanguy Nef n'est pourtant jamais monté sur le podium en Coupe du monde. Il tourne autour, mais il lui manque toujours un petit quelque chose. On a le sentiment que le format avec une seule manche lui sied à merveille. «Je pense que c'était probablement l'une de mes meilleures manches, a reconnu le Genevois. Franjo a été une grande source d'inspiration aujourd'hui. Je voulais donner le meilleur de moi-même pour lui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir tout donner. On avait cet accord, Franjo et moi. Il a un style que j'admire. Ce n'est pas un hasard s'il est champion olympique et je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il a accompli cette saison et les précédentes.»

