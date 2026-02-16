L'Italie n'a eu besoin que de neuf jours de compétition aux JO 2026 pour pulvériser dimanche son record de médailles dans des Jeux d'hiver. Le pays profite à plein de l'effet JO à la maison et de l'argent investi dans ses sportifs.

Francesca Lollobrigida célèbre son succès avec son fils. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est un symbole comme l'Italie les aime: après le premier de ses deux sacres sur l'anneau de patinage de vitesse de Milan, Francesca Lollobrigida a vite retrouvé son rôle de «Mamma» pour prendre dans ses bras son fils Tommaso.

«C'est le plus beau jour de ma vie, un jour parfait, d'abord parce que mon fils, mon mari et ma famille sont là», s'est émue l'arrière-petite nièce de l'icône du cinéma italien Gina Lollobrigida. «C'est aussi incroyable, parce que nous sommes en Italie, je vis le rêve de mes rêves», a-t-elle imagé après son titre sur 3000 m, avant de récidiver quelques jours plus tard sur 5000 m.

Dans le sillage de ses «femmes en or», Francesca Lollobrigida, de Federica Brignone, sacrée en super-G et géant dix mois après une terrible blessure, ou Arianna Fontana, phénomène du short-track et plus beau palmarès italien aux JO d'hiver (13 médailles, dont trois en or), l'Italie collectionne les médailles.

Mieux qu'à Lillehammer

Jusqu'à dimanche soir, l'Italie en avait déjà amassé 22: huit en or, quatre en argent et dix en bronze. Et à moins d'un surprenant coup de fatigue, les JO de Milan Cortina vont marquer durablement l'histoire du sport italien.

Le précédent record dans des Jeux d'hiver datait de 1994 à Lillehammer avec vingt médailles (sept en or, cinq en argent et huit en bronze). L'édition norvégienne, terminée par l'Italie à la 4e place du tableau des médailles (son meilleur classement avec Grenoble en 1968), était aussi celle où elle avait remporté le plus de titres olympiques.

Avant le coup d'envoi de ces troisièmes JO d'hiver italiens de l'histoire, le président du Comité olympique italien (CONI) Luigi Buonfiglio avait évoqué l'objectif d'«au moins 19 médailles». Le compte y est et même déjà plus donc.

A la plus grande surprise même du patron du sport italien. «Je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait une équipe aussi forte, a-t-il déclaré. En organisant ces Jeux, nous étions condamnés à gagner et à rendre fiers les Italiens et cette équipe répond présent».

Selon M. Buonfiglio, cette moisson inédite de médailles est le résultat d'une préparation planifiée bien en amont: «Pendant que nous sommes ici, des entraîneurs préparent déjà les prochains Jeux», a-t-il assuré.

+40% pour les budgets

A la tête de la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi) depuis 2012, Flavio Roda insiste de son côté sur l'augmentation des moyens alloués aux différentes équipes nationales. «Par rapport à il y a quatre ans, notre fédération a dépensé entre 35 et 40% de plus sur ses sportifs», explique-t-il à l'AFP.

«Et ce sur tous les sports, aucun n'est plus important que l'autre», a insisté M. Roda qui chapeaute toutes les disciplines de neige, ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton. Et cela marche: l'Italie a remporté des médailles dans neuf disciplines différentes, contre six à la Norvège, en tête du classement des nations. Même les Etats-Unis n'ont pas une palette aussi large.

Difficilement quantifiable, l'avantage de jouer à la maison et de s'entraîner sur les futurs sites de compétition a pu aussi jouer, notamment en luge sur la toute nouvelle, et longtemps décriée, piste de Cortina où l'Italie a remporté quatre médailles, dont deux titres.

«Cela peut être positif, comme cela peut rajouter un peu de pression, d'attente, admet le président de la Fisi Flavio Roda. Ce que je retiens surtout c'est que tout le monde a compris que la réussite de ces Jeux passait aussi par nos résultats».

Au moment de recevoir sa deuxième médaille d'or, Federica Brignone a vu la tribune au bas de l'Olimpia delle Tofane chanter à tue-tête l'hymne italien, pendant que les spectateurs déroulaient un immense drapeau vert, blanc et rouge. «Gagner à la maison, devant ton public a clairement été quelque chose de vraiment fort, peut-être l'une des émotions les plus fortes de toute ma carrière», a-t-elle confirmé.