Federica Brignone a remporté son premier titre olympique jeudi à l'occasion du Super-G à Cortina. L'Italienne a devancé la Française Romane Miradoli et l'Autrichienne Cornelia Hütter, tandis que Malorie Blanc a fini 10e.

Federica Brignone championne olympique du super-G L'Italienne Federica Brignone a décroché à 35 ans son premier titre olympique en remportant le super-G à Cortina d'Ampezzo où Romane Miradoli a terminé en argent pour offrir au ski alpin français sa première médaille des JO-2026. 12.02.2026

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

Presque comme un juste retour des choses. Après deux médailles de bronze à Pyeongchang (géant et combiné) et l'argent du géant à Pékin, la Valdôtaine peut enfin célébrer sa plus belle médaille. Revenue d'une double fracture tibia-péroné survenue en avril de l'année dernière, la Transalpine de 35 ans a tout fait pour pouvoir se présenter dans les Dolomites. Dixième de la descente, elle savait qu'elle devrait être prête pour le Super-G et le géant.

La fille de Rosa Maria Quario s'était fixé cet objectif et a su le mener à bien pour devenir la championne olympique la plus âgée de l'histoire du ski alpin à 35 ans et presque 7 mois. Pas la plus rapide sur le haut, elle s'est en revanche régalée dans la partie technique pour creuser des écarts irréversibles.

«Tellement spécial»

«J'essaie de respirer, ce n'est pas facile, a lâché l'héroïne du jour. C'est le moment où tu réalises vraiment que tu es médaillée d'or et que ce que tu as accompli est incroyable et si spécial. Etre ici, participer aux JO dans mon pays, porter le drapeau, représenter mon pays, après tout ce que j'ai traversé, c'est quelque chose de tellement spécial, je ne sais pas quoi dire d'autre.»

La Valdôtaine s'est aussi exprimée sur ses doutes après sa blessure: «Chaque jour, je doutais de moi-même, c'était difficile. Pendant très longtemps, je ne pouvais pas marcher et je ne pouvais pas appuyer sur ma jambe. Je me disais ‹Comment vais-je pouvoir skier à plus de 100 km/h?› Et puis chaque jour, je me disais 'Demain, ça ira beaucoup mieux'»

Sur les deux autres marches du podium, on retrouve également deux trentenaires avec Romane Miradoli et Cornelia Hütter. Deuxième à St-Moritz et quatrième à Tarvisio, la Tricolore qui a fêté ses 31 ans a cédé 0''41. L'Autrichienne de 33 ans complète le podium à 0''52, soit un centième de mieux que sa compatriote Ariane Rädler.

Malorie Blanc 10e

En ouvrant une nouvelle fois les feux, Malorie Blanc n'a pas hérité du meilleur dossard pour un Super-G. Mais la Valaisanne s'en est plutôt bien sortie compte tenu des circonstances. Rapide sur le haut, elle a commis une faute à mi-parcours et perdu passablement de vitesse avant le Rumerlo. On dira qu'il y a quand même eu du mieux par rapport à la descente et que Malorie Blanc apprend vite avec ce 10e rang à 1''24.

«Partir avec le numéro 1 en Super-G, c'était encore un autre challenge, a commenté la Valaisanne. Je l'ai pris de manière positive et j'ai essayé d'accélérer. Sans cette erreur au milieu, ma course aurait été tout à fait correcte. Cette saison, certaines ont montré qu'il était possible d'être rapide avec le 1. C'est dingue d'avoir eu deux fois ce numéro compte tenu des probabilités. Mais c'est marrant et ce fut un honneur d'ouvrir ces deux courses.»

Goggia éliminée, comme Ledecka

Corinne Suter (11e) peut elle aussi nourrir des regrets. La Schwytzoise était la plus rapide sur le haut avec 0''41 d'avance sur Federica Brignone avant de céder beaucoup de temps dans la partie plus technique. «Ce n'était pas un Super-G facile, a admis la championne olympique de descente 2022. J'ai rendu une copie correcte, mais le terrain était très bosselé. Et quand la direction n'est pas bonne sur ce type de terrain accidenté, tu le paies. Je n'ai parfois pas eu le courage de mettre les skis dans la pente. Chaque course fut différente, mais c'est assez difficile en ce moment.»

Les deux autres Suissesses ne garderont pas un souvenir impérissable de ce Super-G olympique. Delia Durrer (17e) a fini au-delà de la 15e place, alors que Janine Schmitt a connu l'élimination.

Un bon nombre de skieuses n'ont en outre pas rallié l'arrivée, notamment Ester Ledecka, championne olympique de la discipline en 2018, Emma Aicher et Sofia Goggia. Hyper aggressive juste avant d'attaquer la partie médiane avec 0''68 de bonus sur sa compatriote, la Bergamasque s'est retrouvée en sursis sur plusieurs portes avant de finalement en manquer une.