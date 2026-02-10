  1. Clients Privés
«L'humiliation de Rai Sport» Grève de journalistes italiens après des gaffes en série

ATS

10.2.2026 - 16:19

Les journalistes sportifs de la chaîne publique italienne Rai ont annoncé lundi soir qu'ils se mettraient en grève après les Jeux olympiques de Milan Cortina à la suite des commentaires truffés de gaffes du chef de leur service lors de la cérémonie d'ouverture vendredi.

M. Petrecca avait qualifié à tort le stade emblématique San Siro de Milan de «stade Olympique», lequel se trouve à Rome.
M. Petrecca avait qualifié à tort le stade emblématique San Siro de Milan de «stade Olympique», lequel se trouve à Rome.
Imago

Keystone-SDA

10.02.2026, 16:19

Paolo Petrecca, directeur de Rai Sport, a confondu, lors de cette retransmission en direct, l'actrice italienne Matilda De Angelis avec Mariah Carey et Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, avec la fille du président italien.

Au cours de la cérémonie de vendredi, M. Petrecca a également qualifié à tort le stade emblématique San Siro de Milan de «stade Olympique», lequel se trouve à Rome.

Les commentateurs italiens sont restés indignés face à ses références, durant la parade, aux athlètes espagnols comme étant «toujours sexy», aux Brésiliens qui «ont la musique dans le sang» et aux athlètes chinois qui «naturellement, (pour) beaucoup d'entre eux (ont) un téléphone à la main».

Ces commentaires ont été largement tournés en dérision sur Internet.

Les journalistes sportifs de la Rai ont indiqué lundi dans un communiqué qu'ils ne signeraient plus leurs productions olympiques et organiseraient une grève de trois jours après la fin de l'événement, le 22 février.

«Humiliation»

«Il est temps de faire entendre notre voix, car nous sommes confrontés à la pire humiliation de Rai Sport», indique le communiqué.

«L'entreprise doit enfin reconnaître les dommages causés par le directeur de Rai Sport», ajoute-t-il.

Selon les médias italiens, M. Petrecca ne sera pas autorisé à commenter la cérémonie de clôture des JO.

Les nominations aux postes clés de l'audiovisuel public italien sont souvent perçues comme politiques et M. Petrecca est considéré comme étant proche de la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni.

«Les Jeux olympiques sont un moment de responsabilité essentiel pour la télévision publique. Au lieu de cela, la Rai a offert sa pire version: celle que nous ne connaissons que trop bien, TeleMeloni», a réagi dans un communiqué le Parti démocrate (PD, centre-gauche), dans l'opposition.

Avant d'arriver à la tête de Rai Sport, M. Petrecca dirigeait Rai News 24, chaîne d'information en continu.

