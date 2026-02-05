Les 25es Jeux olympiques d'hiver à Milan, Cortina d'Ampezzo et dans les environs débuteront officiellement vendredi soir avec la cérémonie d'ouverture. Les organisateurs promettent harmonie, magie et esprit olympique.

Les organisateurs promettent harmonie, magie et esprit olympique. ats

Keystone-SDA ATS

Vendredi soir, un temple du football jouera le rôle principal lors du coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver – c'est ainsi dans le pays du calcio. Mais pas seulement. Ce sera une cérémonie d'ouverture comme on n'en a jamais vu auparavant. Alors que les Jeux d'été il y a un an et demi à Paris avaient pour cadre la Seine, cette fois-ci, il y aura quatre sites et, pour la première fois, deux flammes olympiques, l'une à Milan et l'autre à Cortina d'Ampezzo.

À San Siro et dans les autres sites de Cortina, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme, la fête sera au rendez-vous, laissant de côté les dissonances d'un monde en ébullition. Cela ne sera pas tout à fait possible, car quelques manifestations sont annoncées, notamment à Milan, contre les effets négatifs d'un événement majeur comme les Jeux olympiques sur l'environnement, contre l'influence de la politique ou la participation du vice-président américain JD Vance et la présence controversée en Italie d'agents de l'ICE, l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes.

D'Armani à Mariah Carey

Mais les organisateurs veulent occulter tout cela autant que possible. «Harmonie» est le mot d'ordre de la cérémonie d'ouverture. On ne veut pas froisser, comme l'ont fait certaines parties de la cérémonie d'ouverture à Paris dans les milieux conservateurs. «La cérémonie veut envoyer un message de paix tout en célébrant l'imagination et la culture italienne», a déclaré le directeur artistique Marco Balich. Elle rendra notamment hommage à la mode et au design dans le Belpaese, et en particulier à Giorgio Armani, décédé en septembre.

Par ailleurs, de nombreuses stars internationales sont également attendues. Mariah Carey chantera en italien, Lang Lang jouera du piano. Andrea Bocelli et Laura Pausini représenteront la guilde de la musique italienne.

Parmelin à Milan

Pour la présidente du CIO, Kirsty Coventry, il est temps désormais de «laisser de côté tout ce qui détourne l'attention des Jeux». L'ancienne nageuse originaire du Zimbabwe s'est montrée convaincue, lors d'une conférence de presse en début de semaine, que le monde se souviendrait de «la magie et de l'esprit des Jeux olympiques» dès que les compétitions auraient commencé. Le spectacle d'ouverture sera une «belle vitrine» à cet effet.

Les premières compétitions, qualifications et entraînements ont certes déjà commencé mercredi, mais c'est avec la cérémonie d'ouverture que les Jeux olympiques débuteront véritablement. Environ 75'000 spectateurs sont attendus au stade San Siro de Milan, où la Suisse sera représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin.