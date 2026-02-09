  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Effroyable chute de Vonn Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Gregoire Galley

9.2.2026

Habituée à soulever des montagnes, Lindsey Vonn est-elle allée trop loin ? La star américaine du ski alpin s'est fracturé la jambe gauche lors de la descente des JO-2026 de Milan Cortina dimanche, qu'elle abordait avec le genou gauche déjà très abimé.

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

La star américaine, qui s’alignait malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté après 10 secondes de course lors de la descente des JO de Milan-Cortina.

08.02.2026

Agence France-Presse

09.02.2026, 15:32

Que s'est-il passé

Le dernier défi de Vonn, qui rêvait à 41 ans d'ajouter un second titre olympique à son immense palmarès, s'est fracassé au bout de seulement treize secondes de course.

L'Olimpia delle Tofane, l'une de ses pistes préférées où elle s'est imposée à douze reprises en Coupe du monde (sur un total de 84 succès), lui a joué un mauvais tour: la «Speed Queen» est partie à la faute sur la deuxième bosse de la piste, déséquilibrée par son bras droit qui s'est pris dans une porte. Elle a ensuite percuté violemment la piste avec ses skis qui n'ont pas déchaussé malgré la force du choc, à la perpendiculaire.

Après une longue intervention des services de secours sur la piste, la championne olympique 2010 de descente a été héliportée jusqu'à l'hôpital de Cortina, puis transférée, de nouveau en hélicoptère, à Trévise où elle a subi «une intervention chirurgicale orthopédique pour consolider une fracture de la jambe gauche», a expliqué l'hôpital Ca’ Foncello.

Pour beaucoup, celle qui est présentée comme l'une des meilleures skieuses de l'histoire a fait, simplement et tragiquement, une erreur dans son choix de trajectoire.

«Il y a une petite faute technique qui la couche, observe pour l'AFP Luc Alphand, vainqueur de la Coupe du monde 1997 et désormais consultant pour France Télévision. Au moment où elle remonte dans la pente, elle bascule un peu avec les épaules (...) comme il y a un dévers, elle continue d'essayer de skier et remonte droit vers la porte. Et là, elle met le bras dans la porte. C'est ce qui la fait tourner».

«Comme il n'y a pas assez de vitesse, poursuit "Lucho», les skis ne déchaussent pas (...) Le bras de levier des skis est énorme, ce sont des skis qui font 2,15 m et qui sont lourds. Et ça fait des dégâts."

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn. «Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn«Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

Sa blessure au genou gauche peut-elle expliquer sa chute ?

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 31 janvier lors de la dernière descente avant les JO, Vonn a tenté un pari, aussi bien médical que sportif, en s'élançant sur une des pistes les plus difficiles du circuit avec son genou endommagé.

Mais le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgien orthopédique consulté par des joueurs de football et autres sportifs victimes de cette blessure, ne fait «a priori» aucun lien entre son genou abimé et cette chute.

De même, il écarte l'idée de compensation, pour soulager son genou blessé, dans sa position qui aurait conduit à une éventuelle erreur de trajectoire.

«Après, note-t-il, on peut légitimement se poser la question de savoir si l’attelle (que Vonn portait pour consolider son genou gauche) a aggravé la fracture ou empêché une aggravation des lésions ligamentaires du genou».

Même s'il n'a pas accès à son dossier médical, le Dr Sonnery-Cottet récuse l'idée selon laquelle Vonn, plusieurs fois blessée aux genoux dans sa carrière et donc habituée à gérer ce type de blessures, aurait été mal conseillée par ses médecins.

«C’est toujours l’athlète qui décide en ayant parfaitement conscience des risques d’une telle décision. Elle a tout tenté, mais cela démontre qu’il n’y a pas de miracles ni de super-héros».

«Chère Lindsey, nous pensons tous à toi». «Fracture de la jambe gauche» : Vonn déjà opérée

«Chère Lindsey, nous pensons tous à toi»«Fracture de la jambe gauche» : Vonn déjà opérée

Faut-il interdire aux skieurs de prendre tous les risques ?

A la lumière du cas Vonn, certains observateurs ont suggéré qu'un skieur blessé devrait recevoir un feu vert d'un médecin indépendant avant de prendre part à une course.

Une hypothèse que le président de la Fédération internationale de ski (FIS), Johan Eliasch, dit ne pas envisager: «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition (...) Les gens qui disent qu'elle n'aurait pas dû courir ne connaissent pas Lindsey».

De retour elle même d'une grave blessure à la jambe gauche (double fracture tibia-péroné), l'Italienne Federica Brignone résume le sentiment général du monde du ski: «Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, c'est une décision qu'une seule personne doit prendre, l'athlète».

JO 2026 - Ski alpin. Le sort s’acharne ! Lindsey Vonn chute lourdement lors de la descente

JO 2026 - Ski alpinLe sort s’acharne ! Lindsey Vonn chute lourdement lors de la descente

Les plus lus

«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné
Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !
Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente
«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»
Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard