  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpinisme Jon Kistler : «C'était vraiment un truc de fou»

ATS

21.2.2026 - 18:31

6e du sprint jeudi, Jon Kistler était déçu de ne pas avoir ramené de médaille individuelle. Il était donc extrêmement heureux d'avoir pu récolter cette médaille d'argent en duo avec Marianne Fatton.

Jon Kistler a remporté l'argent en compagnie de Marianne Fatton dans le relais mixte olympique de ski alpinisme.
Jon Kistler a remporté l'argent en compagnie de Marianne Fatton dans le relais mixte olympique de ski alpinisme.
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 18:31

21.02.2026, 18:35

Un large sourire, évidemment, et comme on a pu le voir lors des autres épreuves par équipe, ce sentiment de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas seulement pour soi. Marianne Fatton l'a très bien expliqué, elle souhaitait se donner encore plus pour permettre à son compatriote d'avoir une médaille.

Alors Jon Kistler a apprécié cette compétition avec la championne olympique de sprint. «Je savais déjà après le sprint que cela allait bien se dérouler aujourd'hui, a-t-il lâché avec le sourire. Quand elle m'a donné le relais en deuxième position au premier tour déjà, je savais que tout était possible. Puis quand j'ai vu au deuxième tour que l'écart ne faisait que diminuer, j'ai eu encore plus de motivation pour tout essayer. Et à la fin, c'est juste incroyable.»

Le Zurichois n'a pas oublié de mentionner le reste de l'équipe. «Ce n'est pas un bonheur que l'on ne partage qu'à deux, a expliqué Kistler. Il y a toute l'équipe nationale, ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui sont restés à la maison. Tout le monde était derrière nous et on les représentait aujourd'hui, on courait avec eux.»

Le spécialiste de sprint a adoré cette première olympique et la passion des spectateurs en bord de piste: «C'était vraiment un truc de fou de voir tous ces spectateurs dans les tribunes avant le départ. Ca m'a vraiment donné des frissons. Et sur la première montée avec les spectateurs aussi proches, c'était trop cool. Je pense que c'est spécial dans notre sport d'avoir les gens aussi proches qui nous encouragent toute la montée.»

JO 2026 - Ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse

JO 2026 - Ski alpinismeMarianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse

Les plus lus

Donald Trump annonce relever ses droits de douane mondiaux de 10% à 15%
Un Italien a dressé son chien pour se débarrasser illégalement de ses déchets
Images chocs : trois bobs se retournent
Inde : un couple condamné à mort pour des agressions sexuelles sur plus de 33 garçons
Empêtrée dans les scandales, la popularité de la monarchie norvégienne s’effondre
Drame médical : un enfant décède après une greffe cardiaque défaillante