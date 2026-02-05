  1. Clients Privés
JO 2026 - Big Air Hasler pas en finale, mais «échauffé» pour ses disciplines favorites

ATS

5.2.2026 - 22:31

Le snowboarder thurgovien Jonas Hasler ne participera pas à la finale olympique du Big Air samedi à Livigno. Il n'a pas passé le cap des qualifications jeudi soir.

Jonas Hasler aura deux autres chances de disputer une finale olympique.
ATS

Keystone-SDA

05.02.2026, 22:31

05.02.2026, 23:12

Le jeune rider de 19 ans, qui vit ses premiers Jeux olympiques en Italie, s'est classé 24e des qualifications après ses deux «runs». Avec un total de 139,25 points, il est resté à plus de 20 points de la 12e et dernière place qualificative pour la finale. La meilleure note a été obtenue par le Japonais Hiroto Ogiwara, double médaillé d'or dans la discipline aux X Games.

JO 2026. La sélection suisse connue ! Yule et Meillard retenus, pas Ammann

Jonas Hasler aura deux autres chances de se qualifier pour une finale olympique en slopestyle et en halfpipe. Il avait d'ailleurs déclaré avant la compétition qu'il voyait l'épreuve du Big Air comme un «échauffement» avant de s'attaquer à ses disciplines fétiches.

