Jonna Sundling a déclaré forfait à son tour pour le 50 km classique des JO 2026 dimanche. La fondeuse suédoise a des «symptômes de rhume», a annoncé l'encadrement de l'équipe scandinave.

Jonna Sundling a déclaré forfait. EPA

Keystone-SDA ATS

Plusieurs autres membres de l'équipe suédoise ont été contaminés par un virus depuis plus d'une semaine. Parmi eux figurent la double championne olympique Frida Karlsson, qui a fait une croix samedi sur cette course, ainsi que le vice-champion du monde du 50 km William Poromaa, qui a renoncé à la dernière épreuve masculine.

Pour l'ultime épreuve de fond de ces joutes, la Suède s'appuiera notamment sur Ebba Andersson, triple médaillée d'argent en Italie, et Emma Ribom.