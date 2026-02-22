  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Jonna Sundling déclare forfait à son tour pour le 50 km classique

ATS

22.2.2026 - 11:12

Jonna Sundling a déclaré forfait à son tour pour le 50 km classique des JO 2026 dimanche. La fondeuse suédoise a des «symptômes de rhume», a annoncé l'encadrement de l'équipe scandinave.

Jonna Sundling a déclaré forfait.
Jonna Sundling a déclaré forfait.
EPA

Keystone-SDA

22.02.2026, 11:12

Plusieurs autres membres de l'équipe suédoise ont été contaminés par un virus depuis plus d'une semaine. Parmi eux figurent la double championne olympique Frida Karlsson, qui a fait une croix samedi sur cette course, ainsi que le vice-champion du monde du 50 km William Poromaa, qui a renoncé à la dernière épreuve masculine.

Pour l'ultime épreuve de fond de ces joutes, la Suède s'appuiera notamment sur Ebba Andersson, triple médaillée d'argent en Italie, et Emma Ribom.

