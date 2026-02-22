Jonna Sundling a déclaré forfait à son tour pour le 50 km classique des JO 2026 dimanche. La fondeuse suédoise a des «symptômes de rhume», a annoncé l'encadrement de l'équipe scandinave.
Plusieurs autres membres de l'équipe suédoise ont été contaminés par un virus depuis plus d'une semaine. Parmi eux figurent la double championne olympique Frida Karlsson, qui a fait une croix samedi sur cette course, ainsi que le vice-champion du monde du 50 km William Poromaa, qui a renoncé à la dernière épreuve masculine.
Pour l'ultime épreuve de fond de ces joutes, la Suède s'appuiera notamment sur Ebba Andersson, triple médaillée d'argent en Italie, et Emma Ribom.