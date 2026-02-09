  1. Clients Privés
La gazette des Jeux Journée sans ski, mais pas sans enjeu pour Dario Cologna

ATS

9.2.2026 - 18:54

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Dario Cologna vise un siège à la commission des athlètes du CIO
Dario Cologna vise un siège à la commission des athlètes du CIO
IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA

09.02.2026, 18:54

Cologna en tournée électorale à Cortina

Le Grison Dario Cologna a profité d'une journée sans compétition en ski de fond dans le Val di Fiemme pour faire un détour par Cortina d'Ampezzo. Dans le village olympique, le quadruple champion olympique a promu sa candidature à l'élection de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Seuls les athlètes ayant participé aux Jeux olympiques en cours ou à la dernière édition peuvent se présenter. Le vote a lieu jeudi prochain.

La gazette des Jeux. En plein âge d’or : un champion de 40 ans et une olympienne de 52 ans

La gazette des JeuxEn plein âge d’or : un champion de 40 ans et une olympienne de 52 ans

Des bus qui se font attendre

Le temps d'attente des bus lors de ces JO, du moins autour de Cortina, est une source d'irritation pour les milliers de bénévoles, les journalistes et... même les athlètes. Les curleurs suisses Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller en ont fait l'expérience. Leur «record» d'attente est d'une heure et vingt minutes. Mais depuis le vendredi 6 février, la situation s'est améliorée, constate Yannick Schwaller. «Pour les organisateurs, les Jeux n'ont commencé qu'à ce moment-là», suppose celui qui, après avoir été éliminé en mixte en tant que skip, est toujours en lice avec les messieurs.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

