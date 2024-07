La Suisse tient sa seconde médaille et elle est inattendue !

La Suisse a décroché une deuxième médaille aux Jeux olympiques de Paris. La Zurichoise Julie Derron (27 ans) a en effet terminé deuxième du triathlon derrière la Française Cassandre Beaugrand.

🇫🇷🥇 CHAMPIONNE OLYMPIQUE À LA MAISON, LA PREMIÈRE DE L'HISTOIRE POUR LA FRANCE AUX JEUX, 𝗜𝗠𝗠𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 !#Paris2024 en intégralité, c'est uniquement sur Eurosport via Max pic.twitter.com/6CiobEQ2dl — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 31, 2024

ATS Nicolas Larchevêque

Julie Derron a créé une certaine surprise en décrochant un podium olympique. La Zurichoise de 27 ans, plus à l'aise dans le format sprint, n'est jamais montée sur un podium dans des championnats du monde.

Sacrée championne d'Europe en 2021 à Valence pour son plus bel exploit à ce jour, Julie Derron a été devancée de 6 secondes au final par la favorite, la Française Cassandre Beaugrand. La Britannique Beth Potter s'est parée de bronze, neuf secondes derrière la Zurichoise.

Julie Derron a réussi une course incroyable. Après avoir parfaitement limité les dégâts en natation dans la Seine, elle a pris rapidement les commandes en vélo, avant d'imprimer un gros rythme sur la partie de course à pied.

«La médaille d'argent, c'est incroyable !»

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Le peloton de tête, composé de neuf athlètes après le vélo, s'est vite réduit sous l'impulsion de la Zurichoise. Elles n'étaient ainsi plus que quatre pour jouer le podium avant le dernier tour de 2,5 km. Cassandre Beaugrand a pu se détacher à un peu plus de 1000 m de la ligne grâce à ses grandes foulées, mais Julie Derron a résisté pour s'assurer une place aussi méritée qu'inattendue sur le podium.

«La médaille d'argent, c'est incroyable», a lâché la Suissesse peu après l'arrivée. «Je ne réalise pas trop ce résultat, je suis très fière car nous avons beaucoup travaillé avec toute l'équipe. C'est vraiment magnifique.» La Suissesse ne figure pourtant qu'au 10e rang du classement mondial, et le 28e en Série mondiale.

C'est la cinquième médaille olympique ramenée par les Suissesses en triathlon. Les précédentes avaient été obtenues par Brigitte McMahon (or 2000), Nicola Spirig (or 2012 et argent 2016) et Magali Messmer (bronze 2000).