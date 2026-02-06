Julie Zogg (33 ans) tentera à Livigno pour la quatrième et dernière fois de décrocher une médaille olympique. Celle qui mettra fin à sa carrière au terme de la saison devra se transcender.

Julie Zogg vise sa dernière médaille olympique à Livigno. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Championne du monde en 2019 et 2023, Julie Zogg n'occupe que le 9e rang de la Coupe du monde. Cette saison, elle n'a pu monter qu'une fois sur un podium. Elle espère toutefois réussir un exploit dans le géant parallèle de Livigno et atteindre son Graal olympique.

Dario Caviezel et son épouse Ladina Caviezel auront eux aussi besoin d'évoluer bien au-dessus de leur niveau récent s'ils entendent décrocher une médaille.