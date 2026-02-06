  1. Clients Privés
JO 2026 - Snowboard Julie Zogg en quête de l’ultime médaille à Livigno

ATS

6.2.2026 - 18:01

Julie Zogg (33 ans) tentera à Livigno pour la quatrième et dernière fois de décrocher une médaille olympique. Celle qui mettra fin à sa carrière au terme de la saison devra se transcender.

Julie Zogg vise sa dernière médaille olympique à Livigno.
Julie Zogg vise sa dernière médaille olympique à Livigno.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 18:01

06.02.2026, 18:07

Championne du monde en 2019 et 2023, Julie Zogg n'occupe que le 9e rang de la Coupe du monde. Cette saison, elle n'a pu monter qu'une fois sur un podium. Elle espère toutefois réussir un exploit dans le géant parallèle de Livigno et atteindre son Graal olympique.

Dario Caviezel et son épouse Ladina Caviezel auront eux aussi besoin d'évoluer bien au-dessus de leur niveau récent s'ils entendent décrocher une médaille.

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

