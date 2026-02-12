Jutta Leerdam, la «diva» néerlandaise qui casse les codes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Patinage de vitesse Jutta Leerdam, la «diva» néerlandaise qui casse les codes

Clara Francey

12.2.2026

Patineuse ou influenceuse ? Icône du sport ou diva «épouvantable» ? La Néerlandaise Jutta Leerdam, championne olympique du 1.000 mètres et candidate à un podium sur 500 m, a cassé les codes du patinage de vitesse en devenant une figure clivante de la culture «Pop-Sport».

Agence France-Presse

12.02.2026, 09:44

12.02.2026, 09:50

Arrivée à Milan-Cortina en jet privé avec son compagnon, le boxeur-youtubeur américain Jake Paul, pendant que ses coéquipières voyageaient avec la délégation sur un vol commercial, la Néerlandaise ne passe pas inaperçue.

Boxe. Un K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu’une bouchée de Jake Paul

BoxeUn K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu’une bouchée de Jake Paul

Et elle adore ça, à l'instar de son «amoureux» aux 70 millions de followers, soutien de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance avec qui il a assisté à un match de hockey ce week-end en Italie.

A 27 ans, la «tornade blonde» (l'un de ses surnoms aux Pays-Bas) ne fait rien comme les autres, attisant les sarcasmes de ses détracteurs qui la qualifient de «diva épouvantable», comme l'a fait cette semaine Johan Derksen, commentateur star au plat pays sur la télévision SBS6.

Dans un pays qui cultive la modestie, héritage du calvinisme pour qui «la réussite est permise mais la vanité est un péché», l'étalage de richesse et l'exubérance passent mal auprès d'une partie de la population, jusque dans les rangs des athlètes «Oranje» à Milan.

Crime de lèse-majesté, il y a deux ans Leerdam était allée au conflit avec la légende du patinage et aujourd'hui patron d'équipe Sven Kramer, en quittant la structure du quadruple champion olympique pour voler de ses propres ailes.

Un sport de niche dépoussiéré

«Personne  n'est plus grand que l'équipe», avait alors déclaré le meilleur patineur de l'ère moderne devant les exigences de Leerdam en matière de préparation individualisée et de libertés commerciales.

Kramer se heurte toutefois à une réalité: Leerdam apporte une image jeune et une visibilité internationale qui modernisent et dépoussièrent un sport de niche traditionnellement perçu comme austère aux Pays-Bas.

Lundi, le quotidien De Telegraaf saluait cette influence, notant «qu'avec l'or, Jutta Leerdam avait répondu à toutes les critiques». Des critiques qui émanent d'ailleurs souvent des médias locaux que la star néglige, parfois avec dédain, pour gérer elle-même sa communication.

JO 2026 - Patinage de vitesse. Jutta Leerdam offre la première médaille d'or aux Pays-Bas

JO 2026 - Patinage de vitesseJutta Leerdam offre la première médaille d'or aux Pays-Bas

Avec ses cinq millions d'abonnés sur Instagram, Jutta Leerdam est la patineuse la plus suivie de l'histoire. Et si elle peut se permettre des attitudes de star, c'est parce qu'elle en est une sur la glace, aussi et surtout.

Lundi, elle a offert aux Pays-Bas une première médaille à Milan, améliorant au passage le record olympique sur 1000 m pour devancer de justesse sa compatriote Femke Kok, dont la discrétion froide tranche avec la joyeuse folie de «la Reine de la glace».

«Entre nous deux, il y a un respect mutuel. Notre rivalité tire le patinage vers le haut», note diplomatiquement la patronne du 500 m qui retrouvera sa meilleure ennemie sur cette distance samedi.

Tout oppose les deux rivales. Leur personnalité et leur style de patinage. Kok est explosive, capable d'atteindre une haute fréquence de foulées tout en restant souple grâce à son passé de gymnaste.

Avec son gabarit (1,81 m) et ses longues foulées, «Jutta, c'est la puissance brute et l'aérodynamisme», analyse leur compatriote Ireen Wust, la plus grande patineuse de l'histoire avec ses 13 médailles olympiques.

Sur 500 m, Kok part avec un net avantage. Mais Leerdam «qui vise toujours l'or» ne partira pas sans ambition, en «mode guerrière», comme elle se présente souvent sur Instagram.

Son trait d’eyeliner noir épais, sa marque de fabrique, n'est pas une coquetterie prétend-elle, mais une «armure» de combat: «me sentir belle avant une course renforce ma confiance», dit-elle sur les réseaux.

Les plus lus

Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes
Ce faux e-mail de «Galaxus» vide votre compte en banque !
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Jutta Leerdam, la «diva» néerlandaise qui casse les codes
La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette
Le Congrès inflige un revers à Trump, prêt à imposer son veto