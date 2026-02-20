Aperçu
20.2.2026 - 18:41
Kaitlyn McGregor a pris la 11e place du 1500 m aux JO de Milan-Cortina.
Keystone-SDA
20.02.2026, 18:41
La Suissesse âgée de 32 ans disputera encore samedi la mass start. Le 1500 m a vu la victoire de la Néerlandaise Antoinette Rijpma-de Jong en 1'54''09.
