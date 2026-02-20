  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage de vitesse Final sans étincelle pour Kaitlyn McGregor au 1500 m

ATS

20.2.2026 - 18:41

Kaitlyn McGregor a pris la 11e place du 1500 m aux JO de Milan-Cortina.

Keystone-SDA

20.02.2026, 18:41

JO 2026 - Patinage de vitesse. Jutta Leerdam offre la première médaille d'or aux Pays-Bas

JO 2026 - Patinage de vitesseJutta Leerdam offre la première médaille d'or aux Pays-Bas

La Suissesse âgée de 32 ans disputera encore samedi la mass start. Le 1500 m a vu la victoire de la Néerlandaise Antoinette Rijpma-de Jong en 1'54''09.

