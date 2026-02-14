  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Kevin Fiala a déjà été opéré, sa saison terminée ?

ATS

14.2.2026 - 15:34

Forfait pour la suite du tournoi olympique, Kevin Fiala a déjà été opéré, selon le coach de la Suisse Patrick Fischer. La saison de l'attaquant saint-gallois des Los Angeles Kings serait terminée.

Kevin Fiala pourrait manquer toute la fin de saison.
Kevin Fiala pourrait manquer toute la fin de saison.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:34

14.02.2026, 16:29

Kevin Fiala s'est blessé à la jambe gauche à trois minutes de la fin du match perdu 5-1 vendredi face au Canada après un choc avec Tom Wilson, qui est retombé involontairement sur le no 21 de la Suisse. Après être resté immobile durant de longues minutes sur la glace, il a été évacué sur une civière.

JO 2026 - Hockey sur glace. Gros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

JO 2026 - Hockey sur glaceGros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

L'absence de Kevin Fiala est un immense coup dur pour l'équipe de Suisse, dont il est l'un des piliers. Reste maintenant à connaître l'état de santé d'Andrea Glauser et de Denis Malgin, qui n'ont pas non plus terminé ce match. Glauser a été blessé à la tête lors d'une violente charge de Connor McDavid, tandis que Malgin souffre d'une blessure à l'épaule. Patrick Fischer espère toutefois qu'au moins l'un des deux sera apte pour affronter les Tchèques dimanche.

JO 2026 - Hockey sur glace. Douche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

JO 2026 - Hockey sur glaceDouche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

