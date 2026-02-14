  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Hockey sur glace Gros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

ATS

14.2.2026 - 05:56

Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi soir face au Canada. L'attaquant saint-gallois est blessé à la partie inférieure de la jambe, a annoncé Swiss Olympic dans la nuit de vendredi à samedi.

Les JO sont terminés pour Kevin Fiala.
Les JO sont terminés pour Kevin Fiala.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.02.2026, 05:56

14.02.2026, 09:32

Star des Los Angeles Kings, Kevin Fiala s'est blessé à trois minutes de la fin après un choc avec Tom Wilson, qui lui est retombé involontairement sur la jambe. Il est resté longtemps sur la glace sans bouger, avant d'être évacué sur une civière.

Swiss Olympic ne précise pas la nature exacte de la blessure dont souffre le no 21 de l'équipe de Suisse, ni la durée de son indisponibilité. Aucune information n'a pas ailleurs filtré concernant Denis Malgin et Andreas Glauser, qui n'ont pas non plus terminé cette rencontre perdue 5-1 face aux favoris canadiens.

JO 2026 - Hockey sur glace. Douche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

JO 2026 - Hockey sur glaceDouche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

Sur le même thème

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

L'Équipe suisse masculine de hockey sur glace est dans les starting blocks à Milan. La formation de Patrick Fischer entame ce tournoi olympique avec beaucoup de confiance, suite à sa médaille d'argent au dernier Mondial.

06.02.2026

Les plus lus

Des Suisses défraient la chronique en Italie !
Deux marins hospitalisés après un violent accident !
Trump prêt à imposer une réforme électorale sans l'aval du Congrès
Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés en géant
Un jeune du collectif Némésis dans un état «désespéré»