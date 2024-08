La Kenyane Faith Kipyegon, 2e de la finale du 5’000 m olympique lundi soir avant d'en être disqualifiée, a finalement retrouvé sa médaille d'argent après avoir fait appel.

Faith Kipyegon (à droite) a d’abord été disqualifiée pour «obstruction» sur Gudaf Tsegay, avant d’être reclassée au 2e rang. KEYSTONE

ATS

«Le jury d'appel a réinstallé l'athlète kényane Faith Kipyegon au rang de médaillée d'argent sur le 5’000 m féminin» remporté par sa compatriote Beatrice Chebet, est-il écrit sur le site officiel qui communique les résultats des courses. La Néerlandaise Sifan Hassan complète le podium.

La Kenyane, double championne olympique et recordwoman du monde du 1’500 m, a connu les montagnes russes lundi soir. D'abord 2e d'une course très tendue, elle avait célébré sa médaille, drapeau kényan sur les épaules, au côté de sa compatriote Beatrice Chebet, en or en 14 min 28 sec 56.

Quelques minutes plus tard, le site officiel actualisant les résultats l'annonçait disqualifiée pour «obstruction» et Kipyegon traversait en larmes la zone mixte, sans s'arrêter pour parler avec les journalistes.

A 800 m de l'arrivée, Kipyegon et sa grande rivale éthiopienne Gudaf Tsegay, finalement 9e, s'étaient bousculées, sans conséquence sur la suite de la course.

🔥🇫🇷 | Faith Kipyegon wordt gediskwalificeerd vanwege dringen. Sifan Hassan heeft nu zilver. 🥈🇳🇱 #Paris2024 #athletics



📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/v54kSTTM8X — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 5, 2024

AFP