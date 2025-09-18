  1. Clients Privés
Milan-Cortina 2026 Village olympique «fantastique» selon Kirsty Coventry

ATS

18.9.2025 - 15:05

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a visité jeudi le Village olympique de Milan. Une partie des sportifs qui disputeront les JO de Milan Cortina (6-22 février 2026) y seront.

Kirsty Coventry a visité jeudi le Village olympique de Milan.
Kirsty Coventry a visité jeudi le Village olympique de Milan.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

18.09.2025, 15:05

«C'est un site fantastique, cela me donne envie de devenir une athlète de sports d'hiver», a déclaré l'ancien nageuse zimbabwéenne qui a succédé en juin à l'Allemand Thomas Bach. «Les chambres sont fantastiques, on a pu voir où seront le gymnase et le restaurant des athlètes (...) Cela sera comme ce qu'on connait de l'Italie, capable de mélanger l'histoire, la culture et la passion», a poursuivi la double championne olympique de natation dans une brève prise de parole.

«Il faut féliciter le comité d'organisation, les autorités locales, les entreprises qui ont participé à ce chantier (...) Nous sommes impatients de revenir dans quelques mois pour voir les drapeaux de toutes les délégations aux fenêtres des bâtiments du Village olympique», a-t-elle ajouté.

JO d’hiver 2026. Le CIO «impressionné» par la piste de bob de Cortina

JO d’hiver 2026Le CIO «impressionné» par la piste de bob de Cortina

Le Village olympique de Milan hébergera 1700 sportifs et encadrants qui participeront aux épreuves de sports de glace (patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, hockey sur glace) qui auront lieu dans la capitale économique de l'Italie. Il sera ensuite reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidence universitaire.

Un autre Village olympique, à Cortina d'Ampezzo où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et les tournois de curling, est en cours de construction sous la forme de 377 modules pré-fabriqués.

