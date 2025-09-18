La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a visité jeudi le Village olympique de Milan. Une partie des sportifs qui disputeront les JO de Milan Cortina (6-22 février 2026) y seront.

Kirsty Coventry a visité jeudi le Village olympique de Milan. IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA ATS

«C'est un site fantastique, cela me donne envie de devenir une athlète de sports d'hiver», a déclaré l'ancien nageuse zimbabwéenne qui a succédé en juin à l'Allemand Thomas Bach. «Les chambres sont fantastiques, on a pu voir où seront le gymnase et le restaurant des athlètes (...) Cela sera comme ce qu'on connait de l'Italie, capable de mélanger l'histoire, la culture et la passion», a poursuivi la double championne olympique de natation dans une brève prise de parole.

«Il faut féliciter le comité d'organisation, les autorités locales, les entreprises qui ont participé à ce chantier (...) Nous sommes impatients de revenir dans quelques mois pour voir les drapeaux de toutes les délégations aux fenêtres des bâtiments du Village olympique», a-t-elle ajouté.

Le Village olympique de Milan hébergera 1700 sportifs et encadrants qui participeront aux épreuves de sports de glace (patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, hockey sur glace) qui auront lieu dans la capitale économique de l'Italie. Il sera ensuite reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidence universitaire.

Un autre Village olympique, à Cortina d'Ampezzo où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et les tournois de curling, est en cours de construction sous la forme de 377 modules pré-fabriqués.