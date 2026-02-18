  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Pour l’éternité : Klaebo conquiert une décima olympique

ATS

18.2.2026 - 14:52

Et à la fin, c'est Johannes Klaebo qui gagne: le fondeur norvégien, toujours intouchable lors des JO de Milan Cortina, s'est offert une dixième médaille d'or olympique en remportant avec Einar Hedegart le sprint par équipes, mercredi dans le Val di Fiemme.

Keystone-SDA

18.02.2026, 14:52

Après avoir battu le record de titres aux Jeux d'hiver, l'infatigable nordique est désormais, seul, le deuxième athlète le plus titré des JO, derrière le nageur américain Michael Phelps, lauréat de 23 médailles d'or de 2004 à 2016.

JO 2026 - Ski de fond. La Suisse 9e du relais, la Norvège et un Klaebo record sacrés

JO 2026 - Ski de fondLa Suisse 9e du relais, la Norvège et un Klaebo record sacrés

«C'est vraiment énorme de décrocher ma cinquième médaille d'or (dans ces Jeux). Ça compte énormément pour moi. Le sprint par équipes est spécial et c'est une course difficile ici, avec beaucoup d'équipes qui veulent aller vite. Être tout en haut avec Einar, c'est encore plus fort», a réagi Klaebo après la course.

JO 2026 - Ski de fond. Du chocolat suisse frustrant, Klaebo reçu cinq sur cinq

JO 2026 - Ski de fondDu chocolat suisse frustrant, Klaebo reçu cinq sur cinq

A 29 ans, le décuple champion olympique dépasse au palmarès des Jeux l'athlète américain Carl Lewis, le coureur de fond finlandais Paavo Nurmi, les nageurs américains Mark Spitz et Caeleb Dressel, ainsi que la gymnaste soviétique Larisa Latynina et la nageuse américaine Katie Ledecky, tous vainqueurs de neuf médailles d'or aux Jeux d'été.

Hors norme

Avec cinq médailles d'or lors de ces Jeux en Italie, la «comète» (son surnom) norvégienne n'est plus qu'à une levée du «Grand Chelem»: remporter les six courses au programme des JO. Après le sprint, il reste une épreuve, le 50 km en style classique samedi.

JO 2026 - Ski nordique. Le «Roi» Klaebo égale le record de 8 titres aux Jeux d'hiver

JO 2026 - Ski nordiqueLe «Roi» Klaebo égale le record de 8 titres aux Jeux d'hiver

Dans les grandes compétitions, Johannes Klaebo a déjà réalisé la prouesse hors norme de tout gagner: lors des derniers Mondiaux de ski nordique chez lui à Trondheim l'an passé.

