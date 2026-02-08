Johannes Hösflot Klaebo a réussi la première partie de son pari dimanche à Tesero. Le Norvégien, qui vise six médailles d'or dans ces JO 2026, a remporté avec maestria le skiathlon.

Keystone-SDA ATS

Le Norvégien, qui a réalisé ce fabuleux sextuplé lors des championnats du monde 2025 à Trondheim, affiche désormais six titres olympiques à son palmarès. Il en avait glané trois en 2018 (sprint individuel et par équipe, relais 4x10 km) et deux en 2022 (avec un nouveau doublé en sprint).

Klaebo (29 ans) a survolé les débats dimanche, faussant compagnie à ses quatre derniers compagnons de route dans le dernier tour d'une épreuve longue de 20 km (10 en classique, 10 en skating). Il a devancé de 2''0 l'étonnant Français Mathis Desloges. Un autre Norvégien, Martin Löwström Nyenget, a cueilli le bronze. Meilleur Suisse, Nicola Wigger a terminé 30e à 2'40''1, Beda Klee échouant pour sa part hors du Top 40.