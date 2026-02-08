  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski nordique Première d’or sur six : Klaebo dans les clous de son pari fou

ATS

8.2.2026 - 13:38

Johannes Hösflot Klaebo a réussi la première partie de son pari dimanche à Tesero. Le Norvégien, qui vise six médailles d'or dans ces JO 2026, a remporté avec maestria le skiathlon.

Keystone-SDA

08.02.2026, 13:38

08.02.2026, 13:44

Le Norvégien, qui a réalisé ce fabuleux sextuplé lors des championnats du monde 2025 à Trondheim, affiche désormais six titres olympiques à son palmarès. Il en avait glané trois en 2018 (sprint individuel et par équipe, relais 4x10 km) et deux en 2022 (avec un nouveau doublé en sprint).

Ski nordique. Klaebo dépasse Cologna et s’offre un cinquième Tour de Ski

Ski nordiqueKlaebo dépasse Cologna et s’offre un cinquième Tour de Ski

Klaebo (29 ans) a survolé les débats dimanche, faussant compagnie à ses quatre derniers compagnons de route dans le dernier tour d'une épreuve longue de 20 km (10 en classique, 10 en skating). Il a devancé de 2''0 l'étonnant Français Mathis Desloges. Un autre Norvégien, Martin Löwström Nyenget, a cueilli le bronze. Meilleur Suisse, Nicola Wigger a terminé 30e à 2'40''1, Beda Klee échouant pour sa part hors du Top 40.

