L'ancienne pilote automobile Simona de Silvestro va bien réaliser son rêve olympique. La Zurichoise représentera l'Italie aux Jeux de Milan-Cortina (6-22 février).

Keystone-SDA ATS

Simona de Silvestro a derrière elle une carrière impressionnante dans le sport automobile. La Zurichoise de 37 ans a participé à plusieurs reprises à la légendaire course Indianapolis 500. Elle est entrée dans l'histoire comme la première femme à marquer des points en Formule E et a effectué des essais en Formule 1 pour l'écurie Sauber.

Il y a trois ans, Simona de Silvestro est passée des pneus aux patins afin de réaliser son rêve d'enfant: participer aux Jeux olympiques. Grâce à ses résultats constants en Coupe d'Europe, elle s'est qualifiée pour l'une des deux places italiennes. Elle a également déjà concouru en Coupe du monde, avec une 15e place en monobob et une 17e place en bob à deux comme meilleurs résultats à ce jour.