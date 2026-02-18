  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond La médaille d'argent pour Fähndrich et Kälin en sprint !

ATS

18.2.2026 - 12:10

Nadine Fähndrich et Nadja Kälin ont offert à la Suisse sa 11e médaille dans ces JO 2026.

Keystone-SDA

18.02.2026, 12:10

18.02.2026, 13:13

La Lucernoise et la Grisonne ont cueilli l'argent du sprint par équipe, disputé en skating, derrière les favorites suédoises Jonna Sundling/Maja Dahlqvist.

Abattue après son élimination subie en quart de finale de l'épreuve individuelle, Nadine Fähndrich tient sa revanche. Lancée en 5e position pour son dernier relais, à 5'' de la Finlande qui venait de se détacher en 2e position, la Lucernoise a réalisé un troisième relais de rêve. Nadja Kälin a, elle, parfaitement tenu le choc.

JO 2026 - Ski de fond. Nadine Fähndrich avec Nadja Kälin sur le sprint par équipes

JO 2026 - Ski de fondNadine Fähndrich avec Nadja Kälin sur le sprint par équipes

Triple médaillée mondiale, Fähndrich est passée très vite à l'offensive pour s'emparer de la 2e place. Elle n'a pas relâché son effort pour boucler cette épreuve de 9 km (6x 1,5 km) sur les talons de Maja Dahlqvist, qui a certes pu prendre le temps de lever les bras, et plus de quatre secondes devant l'Allemagne (3e).

Cette médaille est seulement la deuxième de l'histoire pour le ski de fond féminin suisse aux Jeux olympiques. La première avait été glanée par le quatuor Andrea Huber/Laurence Rochat/Brigitte Albrecht Loretan/Natascia Leonardi Cortesi, en bronze en 2002 à Salt Lake City. Le pari de Swiss-Ski, qui a misé sur Nadja Kaelin plutôt qu'Anja Weber pour faire équipe avec Nadine Fähndrich, a donc payé.

Les médaillés suisses des JO 2026.

Les médaillés suisses des JO 2026.

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

