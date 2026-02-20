  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jeux paralympiques 2026 L'Ukraine boycottera la cérémonie d'ouverture

ATS

20.2.2026 - 11:24

Les athlètes paralympiques ukrainiens boycotteront la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina le 6 mars à Vérone. Ils veulent protester contre la décision du Comité international paralympique d'autoriser les athlètes russes à concourir sous leur drapeau national.

La délégation ukrainienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 à Milan.
La délégation ukrainienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 à Milan.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:24

«L'équipe paralympique ukrainienne et le Comité national paralympique ukrainien boycottent la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux paralympiques d'hiver et exigent que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de la cérémonie d'ouverture», a déclaré le Comité national paralympique ukrainien dans un communiqué publié jeudi soir.

Cette annonce survient deux jours après la décision du Comité international paralympique (CIP) de permettre à six sportifs russes et quatre bélarusses de prendre part aux Jeux paralympiques 2026 (6-15 mars) sous leur drapeau, mettant ainsi fin à l'exclusion de la Russie et du Bélarus bannis depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 avec le soutien de Minsk.

La Russie et le Bélarus avaient été exclus des Jeux paralympiques de 2022 puis autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques d'été de Paris. Mardi, l'Ukraine avait qualifié de «scandaleuse» cette réintroduction des sportifs russes et bélarusses aux Jeux paralympiques et ses responsables avaient annoncé boycotter les évènements officiels prévus à Milan Cortina.

Désormais, c'est toute la délégation de ce pays qui sera absente de la cérémonie d'ouverture, tout comme le commissaire européen chargé du sport Glenn Micallef qui s'est également dit opposé à cette décision.

«La communauté des athlètes paralympiques ukrainiens et le Comité national paralympique ukrainien sont indignés par la décision cynique du Comité international paralympique d'accorder des places bipartites à la Russie et au Bélarus, ce qui permet à six athlètes paralympiques russes et à quatre athlètes paralympiques bélarusses de participer aux XIVe Jeux paralympiques d'hiver», indique le communiqué.

Pas de boycott sportif

«Nous attirons l'attention sur le fait que ni la Russie ni le Bélarus n'ont suivi le processus de qualification pour obtenir des licences afin de participer à ces Jeux», déplore encore le Comité paralympique ukrainien.

Le CIP a en effet alloué dix invitations aux para-athlètes de ces deux pays. La Russie pourra donc être présente à Milan Cortina avec deux représentants en ski alpin paralympique (un homme, une femme), deux en ski de fond paralympique (un homme, une femme) et deux en snowboard paralympique (deux hommes), le Bélarus participera aux épreuves de ski de fond avec un homme et trois femmes, avait précisé l'instance internationale.

Le président du Comité paralympique ukrainien Valeriy Sushkevych a déclaré mardi soir à l'AFP que les para-athlètes de son pays ne boycotteraient pas sportivement l'évènement. L'Ukraine, qui obtient traditionnellement de bons résultats aux Jeux paralympiques d'hiver, avait fini deuxième au tableau des médailles il y a quatre ans à Pékin.

Les plus lus

Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Au moins 25 millions proposés à des victimes, sous conditions
Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses
Condamné pour avoir laissé sa compagne mourir de froid à 3'700 m d’altitude