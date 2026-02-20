Les athlètes paralympiques ukrainiens boycotteront la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina le 6 mars à Vérone. Ils veulent protester contre la décision du Comité international paralympique d'autoriser les athlètes russes à concourir sous leur drapeau national.

La délégation ukrainienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 à Milan. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'équipe paralympique ukrainienne et le Comité national paralympique ukrainien boycottent la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux paralympiques d'hiver et exigent que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de la cérémonie d'ouverture», a déclaré le Comité national paralympique ukrainien dans un communiqué publié jeudi soir.

Cette annonce survient deux jours après la décision du Comité international paralympique (CIP) de permettre à six sportifs russes et quatre bélarusses de prendre part aux Jeux paralympiques 2026 (6-15 mars) sous leur drapeau, mettant ainsi fin à l'exclusion de la Russie et du Bélarus bannis depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 avec le soutien de Minsk.

La Russie et le Bélarus avaient été exclus des Jeux paralympiques de 2022 puis autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques d'été de Paris. Mardi, l'Ukraine avait qualifié de «scandaleuse» cette réintroduction des sportifs russes et bélarusses aux Jeux paralympiques et ses responsables avaient annoncé boycotter les évènements officiels prévus à Milan Cortina.

Désormais, c'est toute la délégation de ce pays qui sera absente de la cérémonie d'ouverture, tout comme le commissaire européen chargé du sport Glenn Micallef qui s'est également dit opposé à cette décision.

«La communauté des athlètes paralympiques ukrainiens et le Comité national paralympique ukrainien sont indignés par la décision cynique du Comité international paralympique d'accorder des places bipartites à la Russie et au Bélarus, ce qui permet à six athlètes paralympiques russes et à quatre athlètes paralympiques bélarusses de participer aux XIVe Jeux paralympiques d'hiver», indique le communiqué.

Pas de boycott sportif

«Nous attirons l'attention sur le fait que ni la Russie ni le Bélarus n'ont suivi le processus de qualification pour obtenir des licences afin de participer à ces Jeux», déplore encore le Comité paralympique ukrainien.

Le CIP a en effet alloué dix invitations aux para-athlètes de ces deux pays. La Russie pourra donc être présente à Milan Cortina avec deux représentants en ski alpin paralympique (un homme, une femme), deux en ski de fond paralympique (un homme, une femme) et deux en snowboard paralympique (deux hommes), le Bélarus participera aux épreuves de ski de fond avec un homme et trois femmes, avait précisé l'instance internationale.

Le président du Comité paralympique ukrainien Valeriy Sushkevych a déclaré mardi soir à l'AFP que les para-athlètes de son pays ne boycotteraient pas sportivement l'évènement. L'Ukraine, qui obtient traditionnellement de bons résultats aux Jeux paralympiques d'hiver, avait fini deuxième au tableau des médailles il y a quatre ans à Pékin.