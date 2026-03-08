  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paras 2026 - Snowboardcross La délégation suisse fête une deuxième médaille !

ATS

8.3.2026 - 13:49

La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

Le Bernois Aron Fahrni (27 ans) a décroché le bronze en snowboardcross, au lendemain du sacre de Robin Cuche en descente.
Le Bernois Aron Fahrni (27 ans) a décroché le bronze en snowboardcross, au lendemain du sacre de Robin Cuche en descente.
ats

Keystone-SDA

08.03.2026, 13:49

08.03.2026, 15:52

L'Emmentalois de 27 ans avait obtenu aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang en finale.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

La piste de Cortina avait posé des problèmes à plusieurs athlètes ces derniers jours, le Bernois Fabrice von Grünigen ayant notamment été victime d'une commotion cérébrale lors d'une chute vendredi à l'entraînement. Le parcours a été simplifié dimanche.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.

Paras 2026 - Ski alpin. «Je ne voulais que l'or» - Robin Cuche submergé par l’émotion

Paras 2026 - Ski alpin«Je ne voulais que l'or» - Robin Cuche submergé par l’émotion

Archive sur les Paralympiques

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Le peuple dit «Non» à 200 francs, mais la redevance baissera quand même à 300 francs
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un nouveau millionnaire grâce au Swiss Loto