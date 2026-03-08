La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

Le Bernois Aron Fahrni (27 ans) a décroché le bronze en snowboardcross, au lendemain du sacre de Robin Cuche en descente. ats

Keystone-SDA ATS

L'Emmentalois de 27 ans avait obtenu aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang en finale.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

La piste de Cortina avait posé des problèmes à plusieurs athlètes ces derniers jours, le Bernois Fabrice von Grünigen ayant notamment été victime d'une commotion cérébrale lors d'une chute vendredi à l'entraînement. Le parcours a été simplifié dimanche.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.

Archive sur les Paralympiques