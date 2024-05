L'équipe de Suisse masculine de 3x3 bénéficie d'une deuxième et dernière opportunité de décrocher son ticket pour Paris 2024. Elle est en lice dans le 3e Tournoi de qualification olympique de Debrecen, programmé de jeudi à dimanche.

Une ultime chance pour Jonathan Dubas et l’équipe de Suisse du 3x3. IMAGO/Xinhua

ATS

Sortie – pour un panier – en phase de poules du 1er TQO mi-avril à Hong Kong où seul le vainqueur, la Lettonie, a composté son billet pour les Jeux, la Suisse s'apprête à relever un nouveau défi de taille. Les trois premiers de ce 3e TQO, auquel 16 équipes prennent part, obtiendront le précieux sésame.

Tête de série no 6 et 10e du classement FIBA de 3x3 masculin, la Suisse figure dans un groupe A dont la favorite logique est la Lituanie, no 3 de la hiérarchie masculine dans la discipline. Les Helvètes défieront les Lituaniens, finalistes malheureux du 2e TQO début mai au Japon, jeudi à 20h45 pour leur deuxième match de groupe.

Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Marco Lehmann et Gilles Martin n'auront donc guère le droit à l'erreur pour leur entrée en lice dans ce 3e TQO. Ils se frotteront à l'Allemagne, 12e du classement FIBA de 3x3 masculin, jeudi à 18h55. Un échec dans ce premier match serait probablement déjà rédhibitoire dans la course aux JO.

La Suisse, qui affrontera l'équipe présumée la plus faible de cette poule – Madagascar – samedi à 15h40, devra terminer parmi les deux premiers pour accéder aux quarts de finale de dimanche. Et en quart de victoire en quart, face à une équipe du groupe C (France, Canada, Espagne, Egypte), elle devrait remporter soit sa demi-finale soit le match pour la 3e place pour atteindre son objectif.

ATS