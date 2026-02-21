  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle La finale du halfpipe féminin décalée à dimanche

Gregoire Galley

21.2.2026

La finale du halfpipe féminin a été reportée à dimanche matin à 10h40 en raison de chutes de neige, ont annoncé samedi les organisateurs. Elle devait initialement se dérouler à 19h30 samedi.

Eileen Gu est en quête d'une 3e médaille lors de ces JO.
Eileen Gu est en quête d'une 3e médaille lors de ces JO.
ats

Keystone-ATS

21.02.2026, 20:08

Dernière épreuve olympique prévue à Livigno, la finale a été décalée une première fois à 21h samedi, puis un peu plus tard repoussée à dimanche matin par les organisateurs, qui espèrent de meilleures conditions météo.

La finale, réunissant onze skieuses qualifiées à l'issue du premier tour qui s'est déroulé jeudi soir, oppose notamment la Chinoise Eileen Gu, en quête d'une 3e médaille lors de ces JO, à la Britannique Zoe Atkin, actuelle numéro 2 mondiale.

