La finale du halfpipe féminin a été reportée à dimanche matin à 10h40 en raison de chutes de neige, ont annoncé samedi les organisateurs. Elle devait initialement se dérouler à 19h30 samedi.

Eileen Gu est en quête d'une 3e médaille lors de ces JO. ats

Keystone-ATS Gregoire Galley

Dernière épreuve olympique prévue à Livigno, la finale a été décalée une première fois à 21h samedi, puis un peu plus tard repoussée à dimanche matin par les organisateurs, qui espèrent de meilleures conditions météo.

La finale, réunissant onze skieuses qualifiées à l'issue du premier tour qui s'est déroulé jeudi soir, oppose notamment la Chinoise Eileen Gu, en quête d'une 3e médaille lors de ces JO, à la Britannique Zoe Atkin, actuelle numéro 2 mondiale.