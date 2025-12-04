La flamme des Jeux olympiques d'hiver 2026 a été remise aux organisateurs de Milan-Cortina lors d'une cérémonie officielle à Athènes. Elle partira ensuite pour Rome pour un relais de deux mois en Italie avant le début de l'évènement le 6 février.

Time for the handover of the Olympic flame!



Olympian Eleni Xenaki has lit the cauldron of the Panathenaic Stadium, and now the High Priestess passes the Olympic torch to Mr. Isidoros Kouvelos, President of the Hellenic Olympic Committee. 🇬🇷 🔥#MilanoCortina2026 |… pic.twitter.com/XB2ytjW2Nq — The Olympic Games (@Olympics) December 4, 2025

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui marque un moment magique pour nous tous», a déclaré Giovanni Malago, président du comité d'organisation de Milan-Cortina, au Stade panathénaïque de marbre dans le centre d'Athènes. Les premiers Jeux olympiques modernes y ont été relancés en 1896.

Sous en ciel athénien nuageux et en raison des prévisions météorologiques défavorables, les organisateurs grecs ont été contraints de raccourcir la cérémonie et d'annuler la participation prévue de milliers d'élèves au Stade panathénaïque. Après un périple de neuf jours en Grèce et son arrivée au site de l'Acropole d'Athènes mercredi, la flamme devra désormais débuter son parcours en Italie le 6 décembre.