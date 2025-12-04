  1. Clients Privés
Milan Cortina 2026 Retour aux sources : la flamme olympique rallume Athènes

ATS

4.12.2025 - 11:54

La flamme des Jeux olympiques d'hiver 2026 a été remise aux organisateurs de Milan-Cortina lors d'une cérémonie officielle à Athènes. Elle partira ensuite pour Rome pour un relais de deux mois en Italie avant le début de l'évènement le 6 février.

Keystone-SDA

04.12.2025, 11:54

«Aujourd'hui marque un moment magique pour nous tous», a déclaré Giovanni Malago, président du comité d'organisation de Milan-Cortina, au Stade panathénaïque de marbre dans le centre d'Athènes. Les premiers Jeux olympiques modernes y ont été relancés en 1896.

Milano Cortina 2026. Allumage de la flamme olympique : la pluie joue les trouble-fêtes en Grèce

Milano Cortina 2026Allumage de la flamme olympique : la pluie joue les trouble-fêtes en Grèce

Sous en ciel athénien nuageux et en raison des prévisions météorologiques défavorables, les organisateurs grecs ont été contraints de raccourcir la cérémonie et d'annuler la participation prévue de milliers d'élèves au Stade panathénaïque. Après un périple de neuf jours en Grèce et son arrivée au site de l'Acropole d'Athènes mercredi, la flamme devra désormais débuter son parcours en Italie le 6 décembre.

