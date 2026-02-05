  1. Clients Privés
JO 2026 Après un périple de 12 000 km, la flamme olympique embrase Milan

ATS

5.2.2026 - 21:49

La flamme des JO 2026 a terminé son parcours à travers l'Italie en arrivant jeudi à Milan, ont constaté des journalistes de l'AFP. Elle a parcouru 12'000 kilomètres au total.

Keystone-SDA

05.02.2026, 21:49

05.02.2026, 21:52

La torche portée par la danseuse étoile Nicoletta Manni a été acclamée par des milliers de personnes devant le fameux Dôme de Milan, après avoir fait un tour de la ville dans l'après-midi.

Malgré les tumultes. JO 2026 : harmonie, magie et esprit olympique pour commencer

Malgré les tumultesJO 2026 : harmonie, magie et esprit olympique pour commencer

Un millier de personnes ont célébré la flamme de près, le reste des spectateurs étant tenu à distance par un important dispositif policier.

La flamme est arrivée en retard d'une heure et quart sur l'horaire annoncé, vers 20H45, sous une pluie fine qui avait déjà compliqué la répétition de la cérémonie d'ouverture mercredi soir.

Plusieurs manifestations

Des manifestants propalestiniens ont déployé des drapeaux à une trentaine de mètres des porteurs de la torche, après une première action de Greenpeace jeudi matin sur la même place du Dôme contre l'énergéticien des Jeux, l'Italien Eni.

D'autres manifestants ont déployé des banderoles en soutien à la Palestine et contre les sponsors des Jeux près de l'université Statale, sans perturber le parcours de la flamme, selon le quotidien Corriere della Sera.

JO 2026. «Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !

JO 2026«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !

La flamme doit reprendre son chemin vendredi dans la capitale lombarde en passant par le château des Sforza et le stade de San Siro, où se tient la cérémonie d'ouverture vendredi soir, avant d'embraser la vasque sous l'Arc de la Paix.

Pour ces JO «éclatés» sur sept sites dans tout le nord-est de l'Italie, une deuxième vasque olympique s'embrasera dans le centre-ville de Cortina d'Ampezzo, à 400 km de Milan.

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

