Entre frayeur et bonheur, Breezy Johnson a vécu l’une des journées les plus folles de ces Jeux : une lourde chute en super-G suivie... d’une demande en mariage !
Si Breezy Johnson s’est pris une belle boîte lors du super-G olympique, heurtant une porte après seulement quelques secondes de course avant d’aller violemment percuter les filets de sécurité, l’Américaine de 30 ans a rapidement pu retrouver le sourire.
La médaillée d’or de la descente a en effet eu droit à une surprise de taille dans l’aire d’arrivée : Connor Watkins, son compagnon, l’y attendait pour la demander en mariage à l’issue de l’épreuve remportée par Federica Brignone. And «She Said Yes», les larmes aux yeux ! Breezy Johnson repart donc de Cortina avec une médaille d’or autour du cou et la bague au doigt, rien que ça !