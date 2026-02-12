  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin La folle journée de Johnson : un crash puis... une demande en mariage !

Clara Francey

12.2.2026

Entre frayeur et bonheur, Breezy Johnson a vécu l’une des journées les plus folles de ces Jeux : une lourde chute en super-G suivie... d’une demande en mariage !

Super-G olympique : Breezy Johnson chute après quelques secondes seulement

Super-G olympique : Breezy Johnson chute après quelques secondes seulement

Après seulement quelques secondes de course, l’Américaine a percuté une porte avant de chuter et de terminer sa trajectoire dans les filets de sécurité. Plus de peur que de mal toutefois pour la médaillée d’or de la descente, qui a pu se relever.

12.02.2026

Rédaction blue Sport

12.02.2026, 13:45

12.02.2026, 14:18

Si Breezy Johnson s’est pris une belle boîte lors du super-G olympique, heurtant une porte après seulement quelques secondes de course avant d’aller violemment percuter les filets de sécurité, l’Américaine de 30 ans a rapidement pu retrouver le sourire.

JO 2026 - Ski alpin. Magnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

JO 2026 - Ski alpinMagnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

La médaillée d’or de la descente a en effet eu droit à une surprise de taille dans l’aire d’arrivée : Connor Watkins, son compagnon, l’y attendait pour la demander en mariage à l’issue de l’épreuve remportée par Federica Brignone. And «She Said Yes», les larmes aux yeux ! Breezy Johnson repart donc de Cortina avec une médaille d’or autour du cou et la bague au doigt, rien que ça !

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

