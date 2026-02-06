Andri Ragettli veut enfin décrocher une médaille olympique à Livigno, dans ces Jeux «à domicile». Le freestyler grison mise tout sur le slopestyle et affirme skier mieux que jamais.

Andri Ragettli est impatient de se battre pour les médailles olympiques. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann, Livigno ATS

Il arrive à la table avec un tel entrain qu'on dirait que cette rencontre avec la presse fait partie intégrante de sa préparation. L'impatience de se battre pour des médailles olympiques se lit clairement sur le visage d'Andri Ragettli. Une éraflure sous l'œil gauche témoigne des premiers sauts à l'entraînement dans le snowpark de Livigno. Le Grison de 27 ans s'étire, remet son t-shirt en place et, jette un oeil aux micros, et lance: «Ready.»

La perche est tendue. On lui demande à quel point il est réellement prêt. Cette saison, il n'a pas disputé beaucoup de compétitions et n'est pas encore monté sur le podium. Ragettli confirme: «On peut être sceptique quand on regarde mes résultats cet hiver.» Une 11e et une 7e place en Coupe du monde ainsi qu'une 4e place aux X Games constituent un bilan solide. Mais on est en droit d'attendre davantage d'un skieur qui déclarait il y a quelques semaines skier mieux que jamais.

«Quand on regarde les résultats plus en profondeur, c'est différent», contre le Grison. Souvent, ce sont un ou deux petits erreurs qui l'ont empêché de monter sur le podium. Cela montre à quel point le niveau est élevé chez les freestylers. Bien sûr, il doit tirer des leçons de ces erreurs. «Mais je sais que je peux jouer les tout premiers rôles quand tout fonctionne. La forme est clairement là, et c'est le plus important», assure-t-il.

Il a presque tout gagné

Un titre de champion du monde (2021 à Aspen), douze victoires en Coupe du monde et quatre globes de cristal à son palmarès, ainsi que deux médailles d'or aux X Games: il ne manque qu'une médaille olympique à Andri Ragettli. La décrocher à Livigno est son grand rêve. D'autant plus que l'endroit est si proche de chez lui que Ragettli parle souvent de ces Jeux olympiques comme de «Jeux à domicile». Un succès aurait une valeur toute particulière dans son impressionnante carrière – surtout après la déception de Pékin.

Il y a quatre ans, il avait terminé à la pire des places, la quatrième. Après d'excellentes qualifications, il avait manqué de réussite au moment de jouer les médailles, terminant à seulement 1,85 point du podium. Après un troisième run raté, Ragettli avait jeté ses skis dans la neige et s'était appuyé plusieurs minutes contre une barrière pour se ressaisir.

Ces images appartiennent désormais au passé. Elles font aussi partie de lui et l'ont fait mûrir. L'athlète, qui enthousiasme régulièrement les réseaux sociaux avec des cascades spectaculaires et qui a même déjà couru 100 km (en un peu plus de dix heures), aborde désormais les choses avec encore plus de concentration.

«Je suis devenu un sportif plus intelligent», affirme-t-il. «Avant, en septembre ou en octobre, j'aurais peut-être pris deux semaines de pause, en y allant plus tranquillement. Cette fois, ça n'a pas existé: c'était toujours +bam, bam, bam+.» Il s'est entraîné plus dur que jamais et s'est concentré sur ses erreurs passées, notamment sur son travail sur les rails, longtemps considérés comme sa faiblesse.

Pas de Big Air

Dans cette logique, Ragettli a renoncé au Big Air cet hiver pour se consacrer entièrement au slopestyle. Il a pris cette décision peu avant l'ouverture de la Coupe du monde à Stubai, finalement annulée à cause de la météo. «Ce n'était pas facile, mais avec le recul, c'était clairement la bonne décision. J'ai beaucoup plus de passion pour le slopestyle», discipline dans laquelle il a obtenu 24 de ses 33 podiums en Coupe du monde.

«Chaque décision que je prends est soigneusement pesée», explique Ragettli. Il en a longuement discuté avec son équipe, notamment parce qu'il a tendance à avoir besoin d'un peu plus de temps de récupération. À 27 ans, Ragettli ne fait plus partie des jeunes fougueux du ski freestyle. Il estime plutôt être désormais à son «prime», c'est-à-dire au sommet de sa carrière.

Il gère aussi la pression différemment qu'avant les JO de Pyeongchang et Pékin. «À l'époque, je me laissais sans doute un peu perturber par les attentes autour de moi», reconnaît-il. Surtout il y a quatre ans, il avait le sentiment qu'il devait absolument réussir sous les yeux du monde entier. «Bien sûr, je veux absolument cette médaille et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Mais je le fais uniquement pour moi.»

Les qualifications auront lieu samedi, la finale mardi. Si Ragettli évite les erreurs, tout est possible pour lui.